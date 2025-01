La Sieco Service Akea Ortona sconta la giornata di squalifica del proprio palazzetto migrando a piÃ¹ di 300 Km verso sud per incontrare Lagonegro

La Sieco Service Akea Ortona sconta la giornata di squalifica del proprio palazzetto migrando a più di 300 Km verso sud per incontrare Lagonegro. Una serata che ha visto trionfare gli ospiti di Lagonegro per tre set a zero lasciando Ortona a bocca asciutta. Una gara difficile contro un avversario che ha giocato molto bene e che ha messo in difficoltà gli ortonesi con un muro ficcante in grado di smorzare gli attacchi bianco-azzurri facilitando una ricostruzione che spesse volte non è riuscita ai ragazzi di Coach Denora. La ricezione non sempre perfetta ha limitato i colpi a disposizione di Pinelli e gli stessi attaccanti ortonesi si sono ritrovati in situazioni complicate. E se questa volta si era a Castellana Grotte in qualità di padroni di casa, nella prossima giornata, la sesta di ritorno la Sieco Akea sarà di nuovo nella Città delle Grotte, ospiti della Locale BCC Tecbus.

Coach Denora: «È un brutto risultato che conferma il fatto che non stiamo vivendo un buon momento. Abbiamo fatto fatica soprattutto a mettere a terra la palla, che è in effetti il fondamentale principale di questo sport. L'unica medicina in questi casi è rimanere calmi e continuare a lavorare».

LA GARA

Inizio di primo set non brillante per la ricezione ortonese che non permette a Pinelli di poter gestire palle pulite e di conseguenza gli attacchi abruzzesi non risultano efficaci. Lagonegro trova quindi un buon distacco, colmato poco dopo da una buona serie di Pinelli al servizio. Quando si è arrivati a metà parziale è sempre Lagonegro a tentare una seconda fuga sull'11-14. La Sieco Akea prova a ridurre lo strappo ma quando sembra riuscirci la squadra sbaglia un servizio e gli ospiti tornano ancora avanti. Un guizzo del muro di Lagonegro regala la vittoria agli ospiti. Lagonegro parte bene anche nel secondo set conquistando subito il punto break. Ortona insegue e rimette subito le cose in pari. Ancora in difficoltà la ricezione abruzzese, Lagonegro ha gioco facile e a metà parziale va sul +3: 8-11. Il muro di Ortona non riesce a bloccare o arginare gli attacchi degli ospiti. I contrattacchi non hanno l'effetto sperato con Lagonegro brava in copertura. Ne consegue che la Rinascita accumula un discreto vantaggio quando il traguardo, sebbene ancora lontano, comincia a comparire all'orizzonte 11-16. Arriva la reazione di Ortona che porta il punteggio fino al 15-16. La mini-rimonta scuote Lagonegro che torna nuovamente a +4: 15-19. Sfortunata la Sieco che nel finale di Set sfiora una clamorosa rimonta e deve fermarsi di fronte ad un impietoso video check che decreta il primo punto in palio in favore di Lagonegro. Ancora un buon avvio di terzo set per i ragazzi di Kantor che dimostrano di avere una ricostruzione efficace. Subito un mini break del 2-4. Lagonegro difende davvero bene e per Ortona è difficile passare così il divario nel punteggio aumenta quando si è a metà parziale 9-13. Continuano le difficoltà per gli abruzzesi, mentre Lagonegro riesce in tutto. Il divario è molto ampio e la gara finisce con gli ospiti a festeggiare la vittoria dei tre punti.

PRIMO SET

Orfana di Capitan Leonel Marshall, la Sieco Akea Ortona propone la diagonale Pinelli/Rossato e gli schiacciatori, Bertoli/Del Vecchio. Al centro si rivede Pasquali che farà coppia con Arienti e libero Broccatelli.

Coach Lorizio propone in campo il palleggiatore Sperotto e l'opposto Cantagalli mentre ad attaccare dall'altra banda ci sono Panciocco e Armenante. Al centro prendono posto Tognoni e Pegoraro mentre il libero sarà Fortunato.

La prima palla dell'incontro è di Ortona che va al servizio con Pasquali. Il primo punto è di Cantagalli 0-1. Dopo una lunga azione è Bertoli a trovare l'1-1. Armenante ferma Rossato a muro 1-3. Ancora un muro, ma stavolta di Cantagalli su Bertoli 1-4. Out il servizio di Panciocco 2-4. Cantagalli sbaglia un rigore a porta vuota. Senza muro butta fuori la sua parallela 4-6. Del Vecchio rompe il muro degli ospiti 6-6. Ancora Del Vecchio, ma questa volta con un muro che ferma Cantagalli 7-6. Pasquali al centro 8-8. Fuori la diagonale di Bertoli 8-10. Ace per Rossato 11-11. Tognoni attacca di seconda intenzione 11-13. Del Vecchio sfiora le dita di Cantagalli 13-15. Al terzo tentativo Rossato trova il punto del 15-16. Bertoli murato 16-19. Arienti si esibisce in un gran muro su Cantagalli 18-19. Out il servizio di Rossato 19-21. Ace fortunoso di Bonacchi, che guadagna un punto con l'aiuto della rete. Cantagalli ferma Rossato a muro 20-24. Il muro di Pasquali non tiene, la palla si infila tra lui e la rete ed è punto del 21-25.

SECONDO SET

È Lagonegro al servizio con Sperotto. Intanto la palla al centro della Sieco non passa e vengono fischiati i quattro tocchi 0-1. Invasione di Tognoni 3-3. Bertoli schiaccia sulla rete 6-6. Nessuno tocca l'attacco di Del Vecchio, palla fuori 7-8. Cantagalli 10-13. Il muro su Cantagalli è lungo 11-16. Ace di Rossato 15-16. Il muro di Pinelli smorza il pallone ma nessuno può coprire 16-21. Pasquali, buon primo tempo del 18-22. Ace per Pinelli 19-22. Buona la diagonale di Rossato 20-23. Fuori il muro di Rossato su Cantagalli 20-24. Rossato annulla il primo set-point e Del Vecchio il secondo 22-24. Arienti annulla anche il terzo con un muro su Cantagalli 23-24. Il videocheck però ribalta la situazione individuando un tocco a rete del muro 22-25.

TERZO SET

Il muro di Ortona ne ferma uno ma non il secondo attacco degli ospiti 1-1. Armenante a muro la tocca il giusto per trovare il punto del 2-3. Ace di Cantagalli 4-8. Buon primo tempo di Pasquali 5-8. Ace di Bertoli 9-1. Buona piazzata di Armenante lungo linea 11-16. Bertoli stoppato dal muro 12-17. Ancora un muro blocca Bertoli 12-18. Sulla rete il servizio di Rossato 14-21. Fuori anche il suo attacco 14-22. Di Tullio annulla il primo di molti match point 15-24. Cantagalli chiude il discorso 15-25.

Sieco Service Akea Ortona - Rinascita Lagonegro 0-3 (21-25/ 22-25/ 15-25)

Durata Set: 32'/ 32' / 25'

Durata Totale: 1h 29'

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli 3, Pasquali 6, Broccatelli (L) 54% Pos. 33% Perf, Bertoli 5, Giacomini, Del Vecchio 8, Marshall n.e., Di Tullio 1, Torosantucci n.e., Rossato 16, Di Giunta n.e., Arienti 7, Alcantarini, Di Giulio (L).

Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 6 Aces: 4 , Battute Errate: 13.

Rinascita Volley Lagonegro: Ricco , Fortunato (L) 71% Pos.43% Perf, Vindice (L) n.e., Panciocco 7, Simone n.e., Pegoraro 6, Cantagalli 26, Franza n.e., Tognoni 7, Fioretti, Armenante 6, Bonacchi, Focosi n.e, Parrini n.e. Allenatore: Kantor. Vice: Pisano.

Muri Punto: 8 , Aces: 3 , Battute Errate: 7.

Arbitri: Pecoraro Giuglietti Fabrizio (Perugia) e Magnino Simone (Perugia)