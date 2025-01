Anticipa al sabato la Victoria Cross Ortona

Sabato 18 gennaio, alle ore 15.00, presso lo stadio Comunale di Montemarcone di Atessa, la Victoria Cross Ortona affronterà i Draghi San Luca, squadra che attualmente è terza in classifica.

La gara è valevole per la seconda giornata di ritorno.

Il Pensiero del Presidente Giampiero Misci

" Domani ci attende una trasferta durissima, andremo ad affrontare i Draghi San Luca che è terza in classifica e, secondo me, attualmente la squadra piu' in forma del campionato.

Con l' avvento di Mister Panta la squadra ha ritrovato entusiasmo e, finalmente, abbiamo cominciato ad allenarsi duramente ed i nostri ragazzi assecondano il Mister in tutto e per tutto.

Seppur consci della durezza della trasferta andremo ad Atessa a giocarcela e faremo di tutto per riportare a casa un risultato positivo e dare continuità alla splendida vittoria di domenica scorsa ".