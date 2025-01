Domenica Ortona Sfida Lagonegro sul neutro di Castellana Grotte

Una gara casalinga atipica quella che attende la Sieco Service Akea Ortona, dopo i tristi avvenimenti del dopo gara di domenica scorsa. Come previsto la FIPAV ha colpito duro comminando al club ortonese un totale di duemila euro di multa e in più squalificando il campo di casa per una giornata. Una sentenza che arriva a pochi giorni da una nuova gara casalinga e che ha lasciato la dirigenza bianco azzurra con pochissimo tempo per muovere ai ripari.

Un vecchio regolamento prevede che l'impianto neutro non possa essere a meno di 70KM dal palasport ortonese. Regolamento, però, che non tiene conto di tutte le necessità ed i requisiti che nel frattempo un campionato di Serie A ha assunto. Per garantire quindi la presenza di un terreno di gioco adeguato, di impianti per il video-check e di accesso veloce alla rete internet non si può che migrare in un campo che già attualmente ospita un campionato di tale livello. Con la stessa FIPAV che ha respinto una richiesta di deroga per poter utilizzare il palasport di Pineto (distante poco più di 50Km), la dirigenza ortonese è stata rapida nel guardarsi intorno e a trovare l'unico impianto disponibile a Castellana Grotte, che già ospita il campionato di Serie A3 e che dista 320km. Ancora una volta, la Sieco Service Impavida Ortona prende le distanze da quanto accaduto nel post partita contro la Avimecc Modica e, dunque, dall'inqualificabile comportamento di parte della propria tifoseria. Tifoseria locale che è colpevolmente ed ingenuamente caduta nel tranello delle vistose provocazioni di alcuni dei giocatori ospiti e i quali gesti osceni e strepiti, soprattutto a fine gara, non sono stati evidentemente colti dalla coppia arbitrale e di conseguenza assenti nel referto di gara. Prendiamo atto e rispettiamo le sanzioni comminate e per quanto possa contare, ci scusiamo ancora per l'accaduto. Mai prima d'oggi si era arrivati a tanto in quel di Ortona e ripartiremo con la certezza che tali situazioni non si verificheranno più in futuro.

La Gara contro la Rinascita Lagonegro si disputerà dunque a Castellana Grotte, grazie alla disponibilità del Presidente della BCC Tecbus Michele Miccolis, sempre alle ore 18.00 con arbitri designati i signori Giulietti Fabrizio (Perugia) e Magnino Simone (Perugia). All'andata ragazzi impavidi conquistarono una vittoria da tre punti con la gara che finì tre set a zero. Coach Denora: «Viviamo un'alternanza di gioie e dolori, sia sul campo che al difuori di esso. Posso garantire che la squadra è focalizzata su quello che è il nostro lavoro e non ci faremo condizionare. Il lavoro in palestra sta tornando ai ritmi canonici recuperando infortunati e influenzati. Sappiamo che ogni stagione ha dei momenti non proprio agevoli e la caparbietà di una squadra si vede da come ne viene fuori. Domenica avremo davanti a noi un avversario forte e questo non fa altro che darci un ulteriore stimolo per lavorare e presentarci al meglio».