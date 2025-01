Tre punti d'oro per la Victoria Cross Ortona

Buona la prima per l' esordio di Mister Panta alla guida della Victoria Cross Ortona.

Davanti ad una buona cornice di pubblico che ha letteralmente sfidato un fastidioso vento gelido, è andata in scena una bella partita giocata a viso aperto da ambedue le squadre.

Tre punti d'oro che valgono molto perché era il classico scontro diretto e potrà avere il suo peso nel computo finale del campionato.

Una vittoria cercata e voluta ed aver segnato ad un minuto dal 90° dimostra che la squadra ci ha creduto.

FORMAZIONE

DELLA PELLE, ANGELUCCI, MAZZARELLI, SCARINCI ( 61° TELLA ), LUCIANI, GUEYE, MANFREDI ( 74° MACCARONE ALBERTO ), D'AMELIO, REGA ( 61° MARIANI ), DE LUCA, BILANCIA.

CRONACA

24° Cross dalla sinistra di Mazzarelli per Rega che solo davanti alla porta spreca una grande occasione.

33° L' attaccante del Rocca San Giovanni si invola verso l'area di rigore ma Della Pelle è bravo a disinnescarlo.

43° Sugli sviluppi di un corner la squadra ospite passa in vantaggio con la palla che si infila beffardamente e direttamente in porta senza che nessuno tocchi la palla.

Si va al riposo sullo 0-1.

Al 5° Bilancia a tu per tu con il portiere si fa' ipnotizzare e spreca malamente.

27° De Luca approfitta di una disattenzione del portiere e serve Bilancia che si fa' perdonare l' errore precedente e pareggia.

89° Corner calciato magistralmente da D'Amelio, di testa, da posizione ravvicinata, De Luca come un falco si avventa sul pallone e realizza quel goal che manda tutti in visibilio, apoteosi al Comunale!