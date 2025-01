Domenica alle 16.00, sfida tra le mura amiche. La Sieco Akea Ortona incontra l'Avimecc Modica

La Sieco Akea Ortona non si ferma. Dopo la gioia del passaggio di turno in Coppa Italia, contro la Domotek Reggio Calabria si torna a pensare al campionato. Domenica 12 gennaio, infatti, al Palasport Comunale di Ortona, i locali incontreranno la formazione della Avimecc Modica.

Con in tasca 17 punti, che valgono il sesto posto in classifica i siciliani arrivano in Abruzzo forti della vittoria casalinga per 3 set a 1 contro la Gaia Energy Napoli. Al contrario, la Sieco Akea Ortona ha tanta voglia di vendicare la sconfitta patita in quel di Gioia Del Colle con i primi due set che le sono letteralmente scivolati dalle mani.

Una squadra quadrata, quella di Modica che vede il Padura Diaz la punta di diamante. Ed è stato proprio contro la Sieco Akea Ortona che il 2 novembre, l'opposto cubano ha fatto il suo esordio in campionato. La sfida aveva visto i ragazzi di Coach Denora vincere per tre set a uno e conquistare il primo bottino pieno della stagione.

Sieco che, in attesa della pronuncia del CONI in merito all'ormai famosa questione Lecce è scivolata al quarto posto, superata da Gioia Del Colle e Reggio Calabria. Tre punti dunque che sarebbero fondamentali in una classifica molto corta con le prime cinque in classifica tutte nel cerchio dei dieci punti di distanza.

Attenzione, però. Domenica si gioca di anticipo. L'orario fissato per l'inizio dell'incontro è alle 16.00 con CERVELLATI Giulio (Bologna) e MARANI Azzurra (Perugia) ad arbitrare.