Pro Life Racing Team: successi e piazzamenti a raffica hanno chiuso il 2024

Vacanze natalizie a metà per gran parte degli atleti della Pro Life Racing Team che non hanno trascurato affatto gli impegni agonistici di fine 2024, tenendosi in forma per togliersi le loro belle soddisfazioni in un ciclo di gare tra Abruzzo e Marche, come perfetto rodaggio in vista dei Campionati Italiani che si svolgeranno questo fine settimana (11-12 gennaio) a Fae di Oderzo in Veneto dove la formazione di Casalbordino sarà presente con otto atleti.

Un passo indietro alla settima prova della Fertesino Cup disputata a Corridonia e contraddistinta dall’ennesima vittoria assoluta di Andrea Tudico nella fascia degli under 40. Parallelamente ha avuto luogo la penultima prova dell’Abruzzo Cross Cup UISP a San Salvo con il terzo posto assoluto di Rocco Valloscuro tra gli over 50 e la maglia di campione regionale abruzzese UISP per Giovanni Di Domenica tra i master 6.

Altro impegno nel Ciclocross Abruzzo Cup UISP a Pineto con l’ultima prova vinta da Carlo Tudico nella gara assoluta degli over 50. Ben quattro le vittorie di categoria nel circuito ciclocrossistico abruzzese ad appannaggio di Davide Zimarino (master 3), Rocco Valloscuro (master 5), Carlo Tudico (master 7) e Giuseppe Cinalli (master 8).

Belle performances anche a Guardia Vomano di Notaresco (Trofeo Team Go Fast-Team Eventi Ciclismo-Corriere GLS) valevole per la nona ed ultima prova dell’Adriatico Cross Tour con i singoli piazzamenti di Andrea Tudico (3°M1), Rocco Valloscuro (7°M5), Carlo Tudico (3°M7) Nicola Delle Donne (6°M7), Angelo Leone (8°M7), Luciano Pieranunzi (9°M7) e Giuseppe Cinalli (2°M8).

Per il circuito Adriatico Cross Tour, tra i migliori del team casalese si è evidenziato Carlo Tudico con il quinto posto finale tra i master 7, oltre a portarsi a casa il terzo posto nella classifica finale del Trittico della Valdaso della UISP Marche.

A San Girio di Potenza Picena, a tener banco la Fertesino Cup con l’ottava prova contraddistinta dai piazzamenti di Rocco Valloscuro (7°M5), Carlo Tudico (3°M7), Angelo Leone (7°M7) e Luciano Pieranunzi (8°M7).

“Di gara in gara non siamo mai domi – spiega il presidente Amedeo Di Meo –, questo momento favorevole ci consente di guardare con ottimismo al finale di stagione con in testa il Campionato Italiano sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana che disputeremo in Veneto. A Fae di Oderzo gareggeremo sabato 11 gennaio con Giuseppe Cinalli tra i master 8, Gianpietro Cinosi e Davide Zimarino tra i master 3, Andrea Tudico tra i master 1, Rocco Valloscuro tra i master 5, Carlo Tudico, Luciano Pieranunzi e Nicola Delle Donne tra i master 7”.

