Escluso dal Campionato di Promozione il Lanciano Calcio 1920 del patron Pincione

Le ultime quattro partite del Campionato di Promozione girone B non disputate dal Lanciano Calcio 1920 hanno inevitabilmente determinato l‘esclusione dal torneo 2024/2025 del team rossonero del patron Max Pincione.

L’ufficialità è contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 9 gennaio 2025 del Comitato regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti.

“Si delibera – si legge nel documento – di disporre l’esclusione della Società Lanciano Calcio 1920 dal Campionato Promozione; di disporre, in applicazione del comma 3 dell’art. 53 N.O.I.F., che tutte le gare disputate dalla Società rinunciataria non abbiano valore per la classifica del campionato di appartenenza, che deve essere formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare; di comminare alla Società Lanciano Calcio 1920 l’ammenda di Euro 3.000,00 prevista per il ritiro dal campionato”.

Fine della ‘corsa’, insomma, e classifica del campionato che viene ridisegnata togliendo alle varie squadre i punti che avevano conquistato nelle partite contro i rossoneri (quelle sul campo e quelle vinte a tavolino).

La classifica aggiornata – Pianella 37, Bacigalupo Vasto Marina 35, Lauretum 33, Elicese 29, San Giovanni Teatino 28, Ortona 27, Rapino 26, Real Casale 25, Castrum 2010 23, Città di Montesilvano 20, San Vito ’83 15, Francavilla 14, Virtus Castel Frentano 13, Bucchianico, Atessa 10