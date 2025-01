Riparte il Campionato di Serie C di pallanuoto: il Lanciano Sport Center pronto ad essere protagonista

Si alza il sipario sul Campionato di Serie C di pallanuoto e il Lanciano Sport Center si prepara a essere una delle compagini da tenere d’occhio in questa nuova stagione. Giunto al suo secondo anno nella categoria, il team frentano si presenta con rinnovate ambizioni e un importante cambio al timone: il nuovo allenatore, Francesco Mammarella, di Pescara.

Mammarella, figura di grande esperienza e prestigio nel mondo della pallanuoto, ha alle spalle un palmarès di tutto rispetto. Da giocatore, ha conquistato lo scudetto nel 1997 con il Cui Pescara Pallanuoto, guidato dai fratelli Calcaterra, superando in finale il Posillipo. Come tecnico, ha guidato, l’anno scorso, l’Anzio in A2 maschile e ha riportato il Pescara Pallanuoto in Serie A2 nel 2017, vincendo la finale play-off contro il Messina. E’ stato inoltre alla guida dei milanesi del Metanopoli alla promozione in A1.

“Sono certo che sarà un campionato combattuto - dichiara il coach -. Abbiamo mantenuto l’ossatura della squadra dello scorso anno, inserendo alcuni innesti, soprattutto in difesa. Il mix di giovani, con la loro freschezza, e veterani, con esperienze maturate anche in campionati di serie A e B, sarà la nostra forza. Non ci fissiamo obiettivi precisi, ma puntiamo ad arrivare il più in alto possibile.”

Il presidente del Lanciano Sport Center, Franco D’Intino: “Scendiamo in acqua con l’obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno, quando abbiamo chiuso al quinto posto in classifica”. Aggiunge Luca Fasoli, responsabile del Settore Acqua: “Speriamo di disputare un buon torneo e di far crescere i nostri giovani talenti, consolidando il settore giovanile della società”.

La rosa del Lanciano Sport Center 2025:

• Portieri: Alberto Nativio, Enrico Manbella

• Difensori: Gianluca delle Monache, Pierpaolo Provenzano (vice capitano), Antonio Monaco, Enrico Di Domenico, Francesco Giammarco, Andrea D’Intino

• Mancini: Andrea D’Aloisio (capitano), Stefano Sabatini

• Attaccanti: Mattia Di Giovanni, Francesco Delle Donne, Riccardo Carbone, Tommaso La Morgia, Tommaso Gangai, Tommaso Mosca

L’esordio stagionale è fissato per l’11 gennaio, alle ore 14, nella piscina del Lanciano Sport Center, che ospiterà quindi la prima sfida casalinga.

“Tutti gli appassionati - dicono dal Lanciano Sport Center - sono invitati a sostenerci e a vivere insieme una stagione che promette spettacolo e crescita per il nostro movimento sportivo”.

Girone di Andata

1 11 Gennaio 2025, ore 14:00

Lanciano SC vs Aquademia

Piscina: Sport Center Le Gemelle

2 18 Gennaio 2025, ore 13:30

Bellator Frusino vs Lanciano SC

Località Casaleno -Frosinone

3 25 Gennaio 2025, ore 14:00

Lanciano SC vs ESA Life

Piscina: Sport Center Le Gemelle

4 01 Febbraio 2025, ore 14:00

Lanciano SC vs Castelli Romani

Piscina: Sport Center Le Gemelle

5 09 Febbraio 2025, ore 14:00

Italica vs Lanciano SC

Piscina Le Cupole - Via Banchi Roma

6 15 Febbraio 2025, ore 18:30

Zero9 Team vs Lanciano SC

Piscina: Zero9, Roma Eur

7 22 Febbraio 2025, ore 17:15

Fiorillo Academy vs Lanciano SC

Foro Italico

8 01 Marzo 2025, ore 17:15

Aqvaroma vs Lanciano SC

Foro Italico

9 8 Marzo 2025, ore 14:00

Lanciano SC vs Antares N. Latina

Sport Center Le Gemelle