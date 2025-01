Coppa Italia A3, la Sieco Akea Ortona ritrova la vittoria contro la Domotek Reggio Calabria

Impegno infrasettimanale per la Sieco Service Akea Ortona. Domani, mercoledì 8 gennaio, si scenderà in campo alle ore 20.30 per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di Serie A3.

Quelle che sono le prime quattro classificate dei rispettivi raggruppamenti, bianco e blu al termine del girone di andata, partono alla caccia dell'ambìto trofeo nazionale e gli incroci hanno voluto che i Ragazzi Impavidi affrontassero a breve distanza una delle squadre attualmente più in forma del torneo: la Domotek di Reggio Calabria.

Era infatti soltanto lo scorso 22 dicembre, quando le due squadre si sono incontrate nella gara immediatamente precedente il giro di boa. Una gara equilibrata e combattuta, che ha visto gli ortonesi spuntarla al tie-break. Questa volta, tuttavia, non ci sono punti in palio ma il passaggio alle semi-finali.

Chi passerà il turno avrà la possibilità di organizzare Le Final Four avanzando la propria candidatura entro il 20 gennaio. Se le candidature non dovessero arrivare, allora il calendario prevede le semifinali in gara unica, da disputare il 29 gennaio 2025, in casa del club con miglior classifica.

La Finale invece, è prevista il 23 febbraio 2025, sempre in casa della squadra meglio classificata.

Arbitreranno la contesa la signora Stellato Giuseppina (Macerata Campania) e Fontini Simone (Aprilia)