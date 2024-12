La Sieco si ferma a Sabaudia. Una sconfitta da dimenticare al piÃ¹ presto.

Quella che giovedì 26 dicembre ha affrontato la Vidya Viridex Sabaudia è stata una Sieco Akea Ortona sbiadita e pallida in confronto a quella che eravamo abituati a vedere. Bravi, bravissimi i padroni di casa, attenti su ogni pallone, ficcanti a muro ed efficaci sul contrattacco. Di contro, quasi nulla ha funzionato in Casa Impavida con le bande che hanno fatto gran fatica a passare. Sono andate meglio, le cose al centro, con Pasquali e Giacomini (5 punti, 1 muro e 100% in attacco per lui) subentrato ad Arienti non al meglio della forma. Uno scivolone che deve essere presto dimenticato perché domenica arriva ad Ortona la prima della classe: «Giornata storta in cui c'è poco da salvare», è il commento amaro di Coach Francesco Denora. «Onore al Sabaudia che ha disputato davvero un ottima partita. Al contrario noi non siamo mai entrati in gara. Non siamo riusciti proprio a trovare la chiave. Una serata da dimenticare anche per me. Ne ho provate tante, ma nessuna soluzione ha funzionato. Diciamo quindi che c'è anche del mio, in questa sconfitta. Ora però non c'è tempo di piangersi addosso. Tra 3 giorni si rigioca e servirà ritrovare presto la concentrazione, il gioco e l'entusiasmo che ci contraddistinguono».

IN BREVE

Nelle prime battute del primo set le due squadre si studiano dimostrando una grande attenzione in difesa. I padroni di casa, però, sfruttano Onwuelo che non ne sbaglia una per tentare una prima mini-fuga di quattro punti poco prima della metà del parziale, sul 10-6. Meglio Sabaudia che sfrutta meglio il fondamentale del Muro. Gli attaccanti ortonesi non passano e la forbice si allarga. Meglio i padroni di casa anche nello sfruttare i contrattacchi, e alla fine, il primo set è proprio di Sabaudia.

Avvio vibrante di secondo set, ma i padroni di casa si dimostrano ancora una volta più efficaci nella fase di difesa e contrattacco. Ortona non punge, né dai nove metri, né dalle bande e così i padroni di casa prendono il largo anche in questo set: 14-9. La Sieco, con ogni evidenza sottotono, lascia campo aperto ad un Sabaudia al contrario molto reattivo che senza troppi grattacapi conquista anche il secondo parziale.

Girandola di cambi durante il terzo set per Coach Denora che cerca di arginare gli avversari. Le seconde linee tengono duro e impensieriscono non poco gli avversari che vedono la Sieco recuperare terreno e giocare punto a punto. Gli ortonesi, però, nello sprint finale, sentono la pressione e riprendono a commettere errori. Sabaudia torna avanti di tre punti quando si è sul 21-18. Le speranze di allungare la gara si infrangono nuovamente e Sabaudia si tiene l'intera posta in palio.

PUNTO A PUNTO

PRIMO SET

I padroni di casa si presentano al pubblico con Mazzon N. in regia e Onwuelo opposto. Schiacciatori Ruiz e Mazzon R. Al centro ci sono Menichini e Tomassini. Libero Rondoni

Coach Denora schiera in campo il palleggiatore Pinelli e Rossato opposto. Schiacciatori di posto 4 sono Capitan Marshall e Bertoli con al centro Pasquali e Arienti. Broccatelli Libero.

La prima palla dell'incontro la servirà Pinelli per la Sieco Impavida Ortona ma il primo punto è di Sabaudia con un mani-fuori ben giocato sul muro. Sabaudia ricostruisce ed è 2-0. Ancora difficoltà per la ricezione Ortonese, Sabaudia può ancora riscostruire ma Pasquali trova un buon muro 2-1. Errore di Ruiz al servizio 3-2. Onwuelo trova le dita del muro e si prende il punto del 4-2. A segno anche Rossato 4-3. Mani-Fuori di Marshall 4-4. Ace fortunato per Sabaudia che trova il punto con l'ausilio della rete 7-5. Rossato riconquista il servizio 8-6. Fuori di un soffio il servizio di Onwuelo 11-8. Arienti fermato dal muro 15-10. Murato anche Marshall 16-10. Mani fuori di Bertoli 18-12. Marshall non trattiene l'attacco di Ruiz 20-14. Fuori la diagonale di Rossato 22-16. Out l'attacco di Rossato ed è set point 24-17. Muro di Giacomini 24-19. Onwuelo mette a terra il punto finale 25-20.

SECONDO SET

Padroni di casa al servizio con Onwuelo. Sabaudia ricostruisce ma l'opposto di casa la spara fuori 0-1. Stavolta Rossato picchia forte 1-2. Non passa l'attacco al centro della Vidya 3-4. L'attacco di Bertoli si infrange sul muro 6-4. Riccardo Mazzon 7-5. Pasquali trova strada al centro 9-8. Ruiz serve sulla rete 10-9. Rossato, invece, la tira lunga 11-9. Out l'attacco di Marshall 12-9. Out anche quello di Bertoli 13-9. Sulla rete la pipe di Marshall 16-10. Onwuelo gioca bene sulle dita del muro di Ortona 17-11. Ace di Riccardo Mazzone 18-11. Ruiz 19-12. Ancora un muro dei padroni di casa, stavolta la vittima è Marshall 23-15. Fuori la diagonale di Rossato 24-15. Attacco al centro che chiude il secondo set 25-16 e Sabaudia guadagna il primo punticino in palio.

TERZO SET

Al servizio Pinelli e al primo punto Onwuelo 1-0. Murato Del Vecchio entrato al posto di Rossato. Lunga la ricezione di Broccatelli e Sabaudia ne approfitta 4-1. Murato Bertoli 6-2. Out anche il suo servizio 7-3. Del Vecchio mani-out 7-5. Invasione fischiata a Tomassini 8-6. Errore di nove metri dello stesso Tomassini 10-7. Marshall in pipe 11-9. Giacomini mani e fuori con l'attacco al centro 13-11. Vincente l'attacco di Bertoli 14-12. Ruiz per il 16-12. Del Vecchio al secondo tentativo 16-14. Sulla rete il servizio di Catinelli 17-16. Ruiz attacca forte 18-17. Fuori l'attacco di Pasquali 20-18. Fuori la diagonale di Marshall 21-18. È dentro l'attacco di Giacomini 22-20. Rossato picchia il punto del 23-21. Riccardo Mazzon trova il match point 24-21. Out il muro di Del Vecchio 25-22.

Vidya Viridex Sabaudia - Sieco Service Akea Ortona 3-0 (25-20 / 25-16 / 25-22)

Durata Set: 27' / 26' / 28

Durata Totale: 1h21'

Arbitri: Bolici Giulio (Chiusi) e Pescatore Luca (Cerveteri).

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli, Pasquali 7, Broccatelli (L) Pos. 38% Perf 24%, Bertoli 5, Giacomini 6, Del Vecchio 3, Marshall 12, Di Tullio, Rossato 6, Arienti. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 5 , Aces: 0, Battute Errate: 9

Plus Volley Sabaudia: Tomassini 7, Menichini n.e., Ruiz 11, Onwuelo 18, Mazzon N. 2, Rondoni (L) Pos. 71% Per 46%, Serangeli, De Vito 7, Mazzon R. 13, Catinelli Guglielmetti. Allenatore: Mosca. Vice: Canari

Muri Punto: 10, Aces: 3 , Battute Errate: 14