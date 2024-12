Futsal Finals al via dal 2 gennaio

Il nuovo anno si apre all’insegna del calcio a cinque.

A partire dal 2 gennaio e fino al 6, giorno dell’Epifania, al PalaRoma di Montesilvano si terranno le gare delle Final Four di calcio a cinque, che comprendono le fasi finali della Coppa Italia maschile e femminile e della Coppa Abruzzo maschile e femminile.

Le giornate clou della manifestazione si terranno il 5, con il Futsal day dedicato al Calcio a Cinque femminile e con le finali dell’Under 15 e 17 femminile, dell’Under 19 e della Serie D; e il 6 gennaio, con il Futsal day dedicato al maschile e alle finali di Coppa Italia.

“Siamo arrivati alla dodicesima edizione: una edizione più snella, nella quale partiamo direttamente dalle semifinali, invece che dai quarti – spiega il responsabile Calcio a Cinque nonché vicepresidente LND Abruzzo Salvatore Vittorio – Nelle gare della Final Four vengono rappresentate tutte le categorie, sia maschili che femminili, dalla C alla serie D, comprese le Under 15, 17 e 19. Per la prima volta, approda in Coppa Abruzzo l’Under 17 femminile e c’è da esserne orgogliosi: riuscire a portare le ragazze Under 15 e Under 17 a questo livello vuol dire che i semi che abbiamo gettato nel passato, soprattutto nel mondo femminile, stanno dando i loro frutti”.

Nella fase regionale, per le categorie apicali (C1 e C femminile) le squadre vincitrici andranno poi a rappresentare l’Abruzzo nella fase nazionale.

Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Montesilvano che è stata sempre sensibile alle nostre richieste e che ci concede, a titolo gratuito, il PalaRoma per questi cinque giorni intensi di gare”, prosegue Vittorio.

Nel contesto delle gare delle Final Four ci saranno anche i due Futsal day, “Si tratta di due eventi per la promozione del Calcio a Cinque. Nella giornata di domenica 5 gennaio, si terrà il Futsal day femminile, ideato proprio in virtù della crescita del movimento fra le atlete più piccole della nostra regione. Nella giornata di chiusura del 6 gennaio, ci sarà invece il Futsal day maschile, che ha sempre registrato una partecipazione importante delle nostre società nel settore giovanile. Invitiamo tutti a partecipare: sarà una grande festa del nostro sport”, conclude Salvatore Vittorio.

Tutte le gare di finale andranno in streaming sulla pagina Facebook della LND Abruzzo, mentre le finali del 6 gennaio saranno trasmesse anche dall’emittente Super J al Canale 16.