LND Abruzzo, aumentano tesserati e società

Partire dai buoni risultati ottenuti nel corso del 2024 per accogliere con entusiasmo le sfide del 2025.

È positivo il bilancio che la LND Abruzzo ha tracciato nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno: un anno impegnativo, che ha visto la riconferma alla presidenza di Concezio Memmo e del suo Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio olimpico.

“Il 2024 è stato un anno fondamentale per la LND Abruzzo. Abbiamo visto una crescita significativa nel calcio di base, con un forte focus sullo sviluppo dell’attività giovanile e sull’inclusività. Nel settore giovanile abbiamo raggiunto i 19.700 tesserati, nei Dilettanti i 11.750: se si sommano i dati, si arriva a una crescita totale del 4 per cento di calciatori e calciatrici in più rispetto all’anno scorso. – Ha esordito il Presidente Memmo – Anche le società sono aumentate di 40 unità. Cifre raggiunte anche con la promozione del calcio femminile o degli eSport, che hanno ampliato la portata dello sport a nuove fasce d’età, o del fair play e della responsabilità sociale con cui abbiamo rafforzato il legame con la comunità”.

Importanti sono state anche le sfide affrontate: “Penso alle proposte e alle modifiche apportate alla recente Riforma del lavoro sportivo, un cambiamento epocale per il nostro settore; ma anche ai miglioramenti delle infrastrutture sportive, sempre con grande sinergia e unione di intenti con le società e le amministrazioni. Per il futuro, vogliamo consolidare i nostri successi ed essere incisivi non solo sul campo ma anche fuori. Mi riferisco all’impegno portato avanti in questi mesi per la sicurezza fisica e sanitaria di atleti e atlete, alle campagne di educazione alimentare da condurre nelle scuole, ai progetti di inclusione sociale che vedono in Abruzzo Special – la prima e unica rappresentativa in Italia composta da giocatori e giocatrici disabili – la nostra punta di diamante. Già a partire da gennaio, inoltre, condurremo campagne di comunicazione e sensibilizzazione per debellare il razzismo: non tanto sul campo, quanto sugli spalti.

Per questo – ha sottolineato Memmo – contiamo anche sull’impegno dei giornalisti e dell’informazione in generale nel veicolare i valori di inclusione e solidarietà, che da sempre caratterizzano il calcio di base. Anche nel 2025 – ha concluso – punteremo sull’innovazione e sulla modernità, rendendo il calcio abruzzese sempre più competitivo e all’avanguardia”.

Al suo fianco, nel corso della conferenza stampa, i due vicepresidenti Laura Tinari, anche responsabile Calcio Femminile, e Salvatore Vittorio, responsabile Calcio a Cinque.

“Il Calcio femminile in questi dodici mesi ha visto una crescita sia in termini quantitativi sia qualitativi. In quattro anni in Eccellenza le società sono raddoppiate, e all’Under 15 si è unita anche una Under 17 totalmente abruzzese. – ha affermato Tinari – Risultati importanti, raggiunti grazie al dialogo con le nostre delegazioni che vivono il territorio e con le istituzioni scolastiche, collaborazioni che saranno protagoniste anche nel 2025 con la terza edizione de torneo scolastico “Gioca con noi, facciamo squadra”. Obiettivo per il 2025 è rendere l’ambiente calcistico sempre più accogliente e inclusivo per le atlete, aumentando il numero di tecnici donne negli staff tecnici e dirigenziali delle nostre società e con nuove collaborazioni con le altre componenti come AIA e AIAC per la formazione”.

“Il Calcio a Cinque in regione gode di ottima salute – ha rimarcato Vittorio – 93 società, 18 in più in questa stagione, 13 le società femminili e una C1 che non ha nulla da invidiare a un campionato nazionale di Serie B. In questi anni abbiamo lavorato sulle strutture, sui palazzetti ma anche sulla promozione del Calcio a Cinque a tutti i livelli. Un appuntamento importante sarà al Pala Roma dal 2 al 6 gennaio, con le Final Four che abbracciano tutte le Coppe (Italia e Abruzzo) e il Futsal day del 6 gennaio. Una giornata per far divertire e giocare tutti, dai più piccoli ai più grandi”.

Infine, in chiusura uno sguardo agli appuntamenti nazionali del prossimo anno: il 3 febbraio l’Assemblea Elettiva della FIGC. “La LND Abruzzo appoggia, senza alcun dubbio, il Presidente Gabriele Gravina per la sua riconferma”, ha concluso Memmo.