LND Abruzzo, Daniele Ortolano e Giuliana Tambaro designati consiglieri federali

Sono Daniele Ortolano (vicepresidente FIGC e storico Presidente della LND Abruzzo)e Giuliana Tambaro (vicepresidente vicaria e responsabile calcio femminile della LND Campania) i consiglieri federali designati all’unanimità, rispettivamente Consigliere nazionale il primo e per l’Area Sud la seconda, nel corso dell’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Abruzzo della LND di ieri pomeriggio.

L’importante appuntamento, cui hanno partecipato oltre 100 società, è una delle tappe del percorso della LND Abruzzo in vista dell’Assemblea Federale Elettiva del 3 febbraio 2025, quando tutte le componenti e i loro delegati saranno chiamati a eleggere il nuovo Presidente della FIGC. A presiedere l’Assemblea l’avv. Luigi Barberio, coordinatore Dipartimento Interregionale Serie D.

Ad aprire i lavori, i saluti del presidente Giancarlo Abete, che ha ricordato gli appuntamenti elettorali a partire dal rinnovo delle cariche regionali abruzzesi avvenuto a inizio settembre, il successivo che ha riportato alla sua riconforma e infine l’Assemblea che si terrà il 18 dicembre a Coverciano, durante la quale la LND designerà Gabriele Gravina per la sua riconferma alla Presidenza della FIGC. Abete ha anche sottolineato il grande spirito di unità a cui tutte le società sono chiamate in questo percorso elettorale.

Più addentro alle questioni del calcio regionale, il presidente LND Abruzzo Concezio Memmo, “La LND mette al centro dell’evoluzione la persona, i suoi valori, le sue aspirazioni. Per questo hanno suscitato in noi grande indignazione e preoccupazione diversi episodi di razzismo avvenuti sui nostri campi da gioco. Non accettiamo atti di razzismo e lo sforzo deve essere comune per poter promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione. Il Comitato Regionale porterà avanti una campagna già a partire dalle prossime settimane, affinché si indirizzino i nostri calciatori, tifosi, atleti e dirigenti verso l’impegno collettivo legato alla solidarietà sociale”.

“È un momento delicato, pieno di impegni anche per le società. – Ha aggiunto il vicepresidente FIGC Daniele Ortolano – Io ci metterò sempre impegno, passione e dedizione per continuare a servire il calcio e i valori che veicola”.

L’Assemblea è stata anche l’occasione per fare il punto sul primo anno di Riforma dello Sport: un momento di formazione per condividere novità e dare precisazioni su alcuni aspetti che riguardano la normativa che ha segnato, per il mondo dilettantistico, un passaggio epocale nella sua storia. A tenere la lezione, introdotta dal consigliere regionale con delega alla Formazione Walter Pili, sono stati il consigliere Giovanni Sorgi con delega alle Carte Federali e Mirko Di Pietrantonio componente della Commissione per le Problematiche fiscali e tributarie della LND.

Commozione, infine, è stata registrata per l’improvvisa scomparsa di Luigi De Carolis, presidente della società sportiva Scoppito: “Amava raccontare la propria esperienza nelle assemblee della LND e dimostrare con i fatti i veri valori del calcio dilettantistico. – Ha ricordato il Presidente Memmo – Sicuramente intraprenderemo, insieme alla società, qualche iniziativa per ricordare quest’uomo che ha dedicato e speso molti anni della sua vita all’attività sociale del calcio nella nostra regione”.