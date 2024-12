San Vito '83: Le notizie ufficiali del mercato invernale

Il Comunicato Ufficiale della Società San Vito '83:

La ASD San Vito 83 comunica che alle rescissioni contrattuali dei calciatori CESARONE GIOVANNI, POMPILIO STEFANO, BERNABEO ANTONIO di qualche settimana fa si sono aggiunte quelle di DIEYE BAKA E CARDONE ALESSANDRO, ringraziandoli per l’apporto dato e l’impegno profuso per i colori biancazzurri. Grazie ragazzi!

Contestualmente la società è lieta di annunciare l’ingresso dei calciatori: SBARAGLIA DOMENICO (sanvitese classe 2005 proveniente dall’Athletic Lanciano, con noi da qualche settimana e già in gol contro il Lanciano 1920).

LOUENNOUS AIMAN (attaccante classe 2004).

PETROVIC ALEKSEJ (torna a vestire biancazzurro avendo nella precedente stagione contribuito alla salvezza della squadra e al raggiungimento della finale di coppa).

CONTI MATTEO (centrocampista con il vizio del gol proveniente dalla Bacigalupo Vasto Marina, con precedenti esperienze in serie D con la Vastese ed in Eccellenza con il Cupello).

BENVENUTI!!!