L'ORTONA SFIORA LA VITTORIA SUL CAMPO DEL RAPINO

Rapino 1- Ortona 1

Il campo del Rapino e' insidioso e difficile per l'agonismo che la squadra locale mette in campo e per il terreno di gioco che e' simile ad una trappola per chi e' abituato a giocare sui campi in erba sintetica che in linea generale non producono rimbalzi strani del pallone .

Nessuna scusa naturalmente ma e' un particolare che va sottolineato perchè se si e' abituati a terreni di gioco ai limiti della regolarità risulta un vantaggio , comunque detto questo devo dire che il risultato e' sostanzialmente giusto per quanto le due squadre hanno espresso in campo . Il risultato comunque lascia con l'amaro in bocca i gialloverdi per il semplice fatto che la squadra locale e' pervenuta al pareggio solo al 44' del s.t. , insomma e' chiaro che al di la degli effettivi meriti quando si e' in vantaggio per tutta la gara non può che essere una delusione essere raggiunti sul finire ma merito agli avversari che non si sono mai arresi .



La gara non e' stata bella ma con questo pessimo terreno di gioco e' chiaro che non si possono pretendere giocate leziose , trame e fraseggi di buona fattura anche perchè già addomesticare il pallone diventa un'impresa e quindi -bisogna accontentarsi da questo punto di vista , in questo particolare scenario occorre mettere mano all'agonismo calcistico -maschio ma corretto e le due compagini non hanno lesinato impegno , volontà , corsa ed abnegazione per portare a casa un risultato positivo . Alla fine della gara col pareggio di 1-1 le due compagini fanno un piccolo passo avanti in classifica ed in particolare l'Ortona si porta a quota 25 punti al sesto posto . Credo che le considerazioni che bisogna subito fare e' che la squadra di Colussi sta prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi che noi avevamo paventato ma che i risultati stentavano a certificare . Una svolta , secondo il mio modesto parere , l'ha data sicuramente l'avvento del nuovo allenatore Colussi , per noi vecchia conoscenza , che con piglio e maestria sta reinculcando nei suoi giocatori il suo schema di gioco classico e soprattutto il senso di squadra che non può mancare se si vuole raggiungere ottimi risultati. Da questa postazione di classifica, niente male, si può guardare serenamente al prosieguo del campionato e già domenica prossima possiamo consolidarla ulteriormente perchè avremo il turno casalingo contro il Montesilvano 2000 , buona squadra ma sicuramente abbordabile e prendere i tre punti sarebbe davvero un'iniezione di fiducia per tutto l'ambiente sportivo Ortonese . Comunque ora c'e' consapevolezza che i play-off sono assolutamente alla portata e questo e' un ulteriore tassello positivo per noi . il risultato finale dell'uno a uno e' scaturito con le reti dell'Ortona con Paravati al 5' p.t. che di testa insaccava su imbeccata di Schiedi e sul finire del s.t. e precisamente al 44' con quella dei locali .

Formazione dell'Ortona

1-De Deo v.6 poco impegnato ma sicuro sulle palle alte e questo evita sviluppi di azioni avversarie pericolose .

2-Moro v. 6.5 un giovanissimo che il mister ha preferito a Del Greco forse perchè conscio del terreno di gioco ai limiti del praticabilità e quindi un altro colpitore di testa in area forse era più indicato . Il ragazzino ha ben giocato , non ha fatto incursioni in attacco ma non e' questo che gli si chiedeva . Bravo.

3-Giancristofaro v. 6 non soddisfa mai appieno ma comunque fa la sua parte , non demerita , qualche esitazione da evitare .

4-Giandonato v. 6.5 ottima posizione , bene nel fare muro a centrocampo prendendo molti lanci di testa ed in questo e' maestro . Forse con questo terreno bisognava essere meno leziosi e giocare o cercare di giocare meno il pallone in fraseggi ma fare lanci con la speranza che comunque si potessero tramutare in qualcosa di buono .

5-Lieti v. 6.5 buona la sua gara , con questo campo bisogna essere bravi di testa e lui lo è , non ha avuto incertezze se non in occasione del pareggio avversario che forse con un po' di più attenzione da parte dei difensori si poteva evitare .

6-Caporale v. 7 lui con Lieti probabilmente rappresenta la coppia centrale meglio attrezzata del campionato . Con questo terreno lui si erge e fa respirare la squadra con i suoi rinvii che ricordano quelli dei difensori di un tempo , spazzare in avanti a volte e' scelta migliore , mezzo voto in meno perchè il pareggio si poteva evitare .

7-Petrone v. 7 mezzo voto in più per incoraggiamento e per il benvenuto , era la sua prima gara ed e' chiaro che non conosceva i compagni , ma agonisticamente valido , corsa efficace con recuperi palla , tanta volontà , un inserimento valido , buona la prima .

8-Schiedi v. 6.5 mezzo voto in più per l'assist a Paravati che ha insaccato di testa . Perde qualche palla di troppo a centrocampo , calibrare meglio e massima concentrazione .

9-Paravati v. 7 pian pianino comincio a vedere le sue qualità , apprezzo il suo impegno , ora che la sua condizione atletica lo sostiene combatte , si prende falli e segna . Bravo , mi aspetto ulteriore miglioramento , tecnicamente molto valido .

10-Selvallegra- v. 5.5 non era il suo terreno ideale , lui e' un giocatore di classe e non poteva certo esprimersi ma e' mancato nel sacrificio , oggi senza di quello non si poteva essere utili . Brutta partita la sua .

11-Rosati v. 6.5 col suo fisico e con questo campo ( le sportellate sono frequenti ) non poteva ergersi ma ho apprezzato l'impegno e l'abnegazione , continua così perchè con campi decenti puoi dare molto .

19-Pompilio v. 5.5 non e' stato molto utile , forse poteva arretrare di più e dare manforte al centrocampo e alla difesa , bisognava tamponare meglio il gioco avversario .Rimanere troppo in fase offensiva non ha aiutato .

20-Bernabeo v. 5.5 Per lui vale lo stesso discorso di Pompilio , il suo contributo doveva essere quello di dare ulteriore consistenza alla squadra e portare in porto il risultato , in questo e' mancato .

altri cambi troppo poco per giudicarli .



allenatore v.7 forse la sua presenza in campo poteva essere di aiuto ma in quanto alla preparazione ed alla formazione schierata nulla da eccepire .

Amerigo Gizzi