L'ultima di Paolo Nicolai: si chiude una straordinaria carriera da giocatore

Si chiude una straordinaria carriera da atleta di beach volley per l’abruzzese Paolo Nicolai.

In occasione della fase finale del Beach Pro Tour di scena a Doha, in Qatar, il classe 1988 di Ortona, autentica leggenda azzurra, vive la sua ultima apparizione sulla sabbia in veste di giocatore.

Un percorso esaltante quello di Paolo Nicolai nel beach volley: spiccano la Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, i tre ori ai Campionati Europei, le 29 medaglie ottenute nel World Tour/Beach Pro Tour e i 4 titoli nazionali ai quali si aggiungono le 4 partecipazioni olimpiche, le 8 ai Campionati del Mondo e le 14 ai Campionati Europei.

Una nuova e rilevante esperienza sportiva è subito pronta a partire per lui, chiamato al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana maschile di beach volley in proiezione delle Olimpiadi di Los Angeles del 2008. Un ruolo che, in ambito femminile, è stato assegnato ad un altro tecnico abruzzese, la vastese Caterina De Marinis.

“Per noi abruzzesi – si legge in una nota della Fipav Abruzzo – è un immenso orgoglio averlo avuto come atleta e ora come direttore tecnico della nazionale maschile di beach volley. Un simbolo di dedizione e passione che continuerà a ispirare!”

Foto: Federazione Italiana Pallavolo