Sfiora l' impresa la Victoria Cross Ortona

⚽️✍️Il racconto dell’ultima trasferta a Montalfano. Settimo pareggio del campionato

Continua la scia positiva di Mister “X” Leonelli, ancora imbattuto ma alla ricerca dei tre punti. Ci proverà domenica prossima in casa con la Faresina, squadra attualmente terza in classifica. Prima però testa al Pescara!

▶️Riviviamo il match di domenica

Pres. Giampiero Misci: “Ci siamo presentati con parecchie assenze, contro una squadra che da anni non perde in casa, su un campo in terra reso pesante dalla pioggia, con un tifo molto caldo, ma tra mille difficoltà questi ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere un gruppo fatto di uomini veri che hanno lottato e combattuto tutti insieme come non li avevo visti mai.

Sono dispiaciuto per la mancata vittoria sfumata al 91’ soprattutto per loro perché se lo sarebbero meritato ampiamente.

Credo che continuando a giocare con questo atteggiamento possiamo uscire al più presto dalle zone di bassa classifica, ne sono convinto”.

Cronaca della partita

Primo tempo giocato prevalentemente a centrocampo con poche occasioni degne di nota da ambo le squadre.

Tutt'altra musica nel secondo tempo.

Al 2’ dalla destra, Mariani, salta due persone e dal limite dell'area lascia partire un bolide di sinistro che non dà scampo al portiere di casa. Un autentico Golazo...

Minuto 11: sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da D'Amelio, il numero uno del Montalfano non riesce a trattenere e sulla respinta si avventa Hamza che raddoppia.

Al 18’ con la stessa modalità la squadra di casa accorcia le distanze.

I minuti di recupero sono 7.

Al 91’ in mischia arriva la beffa del pareggio.

Tabellino

Montalfano2️⃣

(Colameo, Giuliano)

VICTORIA CROSS 2️⃣

(Mariani, Hamza)

Formazione: RANIERI, MAZZARELLI, DI CROCE (81’ ANGELUCCI), SCARINCI, GRAPPASONNO, LUCIANI, HAMZA (70’ REGA), TELLA (55’ CANTELMI), SCORPIGLIONE, D'AMELIO, MARIANI.

#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo