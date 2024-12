L'ORTONA VINCE E CONVINCE - TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

Una vittoria importante per l'Ortona che si regala e ci regala la terza vittoria consecutiva . La squadra vince e convince col S.G. Teatino che si presentava al comunale di Ortona con una classifica che la poneva ai vertici . Era come avevamo annunciato una gara che doveva dire l'effettivo valore della compagine di Mister Colussi e dal risultato ottenuto e per il gioco espresso posso tranquillamente affermare che a tratti ho rivisto i gialloverdi dello scorso anno quando ci avevano regalato il record delle 9 vittorie consecutive . Qualcuno potrebbe dire che sono troppo ottimista ma intendo fino in fondo godermi questa sensazione perchè le vittorie vanno celebrate sempre e comunque soprattutto quando sono frutto di gioco e di dominio in campo . Come sempre bisogna ricordare che l'ottimismo ( con cognizione di causa ) e' foriero di buoni risultati e quindi a volte bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo per alimentare la consapevolezza di essere forti e quindi raggiungere ulteriori step ambiziosi . Chi ha visto la gara ha potuto constatare che la squadra ha valori effettivi e non sono frutto di casualità ma di applicazione , dedizione , abnegazione , sacrificio e sintonia di squadra matura e che sa dove vuole andare ed arrivare . Alcuni dicono che bisogna gettare acqua sul fuoco ma il mio credo invece mi porta a pensare che i sogni sono vita e l'intendimento di raggiungerli sono l'unico metodo che alla fine permettono di realizzarli .La squadra di Colussi oggi non ha concesso nulla agli avversari tranne uno sterile possesso palla in alcuni sprazzi di gara tanto e' vero che il portiere De Deo nulla ha dovuto svolgere tranne che l'ordinaria amministrazione . Una compagine che e' ai vertici come il San Giovanni Teatino e che non riesce mai ad impensierire il portiere avversario e' testimonianza della forza e della compattezza dell'Ortona che da oggi si deve sentire forte ma consapevole che comunque i risultati dipendono sempre e comunque dallo spirito che sono disposti a mettere in ogni singola gara .



Le due squadre nei primi venti minuti del primo tempo si sono studiate ed hanno mostrato una certa titubanza a dimostrazione che si temevano ed il gioco di conseguenza si e' prevalentemente svolto a centrocampo senza una effettiva supremazia dell'una sull'altra ma le cose sono cambiate al 30' del P.T. quando una bella azione di Napoletano metteva in condizione Schiedi di realizzare il primo goal della gara . Da questo punto in poi si e' visto chiaramente che nonostante gli sforzi gli ospiti non riuscivano mai a penetrare la fitta ragnatela difensiva Ortonese . Avere un reparto arretrato di spessore ed un adeguato filtro a centrocampo portano inevitabilmente le squadre avversarie ad arrancare , a spendere capitali di energie che finiscono per esaurirne le velleità . Quello che ho visto oggi e' proprio questo , una solidità di squadra che toglie spazi , che inaridisce le folate avversarie bloccandone le fonti ,e che li espone a ripartenze che alla fine fanno male , anzi malissimo come e' successo nell'odierna partita .

Il secondo tempo e' iniziato con una pressione iniziale del S. Giovanni ma senza procurare nessuna opportunità da rete ed anzi concedevano agli ortonesi folate insidiose e pericolose . Dopo un palo colpito dai gialloverdi al 35' s.t. Pompilio toccava di testa e spianava una prateria per Bernabeo che con una imperiosa progressione si portava davanti al portiere avversario e lo trafiggeva imparabilmente . L'ottimo Rosati alla fine della gara con agilità e astuzia metteva il sigillo del terzo goals . Credo che il cammino della squadra ora dipende esclusivamente dai calciatori che devono dare tutto e sprigionare appieno le loro capacità che ora sono certo che possiedono appieno , basta solo la volontà e la dedizione e tutto quello che poteva sembrare nebuloso finirà splendente con un sole cocente ( alla via così ).

Domenica prossima siamo di scena fuori casa contro il Rapino Maiella , sarà una gara importante per consolidare ulteriormente morale e classifica .

Formazione Ortona

1-De Deo v. 6 ordinaria amministrazione , pochi interventi ma comunque in sicurezza .

2-Del Greco v. 6 non particolarmente impegnato , poco contributo in fase offensiva .

3-Giancristofaro v. 6 ha fatto il suo senza squilli , comunque sufficiente .

4-Giandonato v. 6.5 non all'altezza del suo standard e valore , deve tornare a brillare ma sta migliorando.

5-Lieti v. 6.5 calmo e tranquillo , sa giocare e sa difendere come pochi , esperto , non lascia palloni giocabili all'avversario .

6-Caporale v. 7 the wall , da qui non si passa , poveri attaccanti a scontrarsi con lui , una sicurezza assoluta .

7-Napoletano v. 6.5 oggi propositivo e più coinvolto nel gioco , suo lo spunto che consente a Schiedi di segnare .

8-Schiedi v. 7 alcuni passaggi sbagliati ma la capacità di trovarsi nel posto giusto al momento giusto , giustiziere come gli capita spesso .

9-Paravati v. 6 sta migliorando evidentemente sta crescendo fisicamente e si vede , lotta in campo ma e' ancora sottotono .

10-Selvallegra v. 6.5 regge bene a centrocampo spaziando e retrocedendo quando serve , manca di quegli spunti che da lui ci aspettiamo , lo scorso anno non l'abbiamo dimenticato , speriamo torni in forma davvero .

11-Rosati v. 7 corre , si batte con ardore , sempre in movimento e pericoloso , apre varchi per i compagni , svaria e non da riferimenti , un furetto che ha preso il vizietto di segnare , continua così .

tra i subentrati una citazione per Pompilio e Bernabeo , il raddoppio li vede protagonisti , Bernabeo deve perdere qualche chilo ma e' una forza .

Allenatore . Colussi Roberto v. 7.5 sta lavorando ottimamente e di questo non avevo dubbi , l'ambiente ha piena fiducia in lui , ha dimostrato molta competenza e professionalità , un valore aggiunto .

Amerigo Gizzi