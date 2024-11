L'ORTONA CALCIO DEDITA ANCHE AL SOCIALE - DICEMBRE INSIEME A ARDA ( ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO )

ORTONA CALCIO-ARDA : INSIEME FACCIAMO SQUADRA

✍️ Il calcio per noi rappresenta il veicolo ideale per unire la gente e trasmettere valori sociali: consapevoli del ruolo che la nostra realtà sportiva riveste nel contesto territoriale in cui siamo presenti, anche quest’anno nel periodo natalizio vi proponiamo un’iniziativa che va oltre il rettangolo di gioco



❤️ Nelle scorse settimane abbiamo conosciuto la realtà A.R.D.A., Associazione Regionale Down Abruzzo. Abbiamo avuto il piacere di visitare la struttura con sede a Pescara e abbiamo conosciuto la presidentessa, il direttivo e i collaboratori: siamo rimasti sorpresi positivamente da tale realtà e abbiamo avvertito l'importanza rivestita da essa per i ragazzi e le loro famiglie



Tifare i gialloverdi, stare insieme e fare del bene agli altri: è questa la mission del nostro progetto che proponiamo ai nostri tifosi e a tutti coloro che amano il calcio dilettantistico

COSA FAREMO ? Abbiamo deciso di dare il nostro contributo “scendendo in campo” affianco dell’A.R.D.A.: devolveremo l’intero ricavato delle partite di dicembre per sostenere i progetti dell'associazione



L’A.R.D.A., voluta e fondata dai genitori di persone con Sindrome di Down, ha reso l’inclusione il proprio core value

❣️I calciatori gialloverdi incontreranno i ragazzi dell’A.R.D.A. nel periodo più bello dell'anno, quello natalizio. In particolare saremo a Pescara giovedì 19 dicembre e porteremo l'affetto di Ortona e dei propri tifosi: sarà l’occasione per condividere del tempo insieme a persone uniche, speciali. Inoltre avremo la fortuna di incontrare la squadra di calcio

ACCADEMIA SOCCER, una squadra di calciatori con sindrome Down nata su iniziativa del papà di uno dei ragazzi del team : siamo sicuri che saranno i ragazzi dell’associazione e dell’Accademia a dare insegnamenti di vita ai calciatori gialloverdi



Domenica 1° Dicembre ore 14:30 – Stadio Comunale di Ortona: SSD ORTONA CALCIO – SAN GIOVANNI TEATINO

Domenica 15 Dicembre ore 14:30 – Stadio Comunale di Ortona: SSD ORTONA CALCIO – 2000 MONTESILVANO CALCIO

⚽Il vostro contributo (5€ a partita) sarà di duplice importanza: supportare i ragazzi di mister Colussi nelle ultime due gare casalinghe del 2024 e aiutare una realtà del territorio abruzzese che opera nel sociale, contribuendo a regalare un sorriso a persone speciali!



SSDORTONACALCIO