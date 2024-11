Un pareggio che và stretto alla Victoria Cross

✍️⚽️Victoria Cross Ortona-San’Apollinare. Il racconto del match

Pres. Misci: “Volevamo a tutti i costi la vittoria ma ancora una volta le imprecisioni sotto porta ci sono costate altri due punti.

Le partite vanno chiuse e se non lo fai rischi di perderle e questo è stato l'andamento della gara.

Il grande rammarico è che non riusciamo mai ad avere a disposizione tutta la rosa. Tra infortunati ed indisponibili ogni domenica scende in campo una formazione diversa”.

Cronaca

7’ Bilancia in diagonale, il portiere respinge di piede.

21’ Goal del Sant'Apollinare di testa dentro l'area piccola.

25’ La pareggia De Luca (50° goal con la maglia della Victoria Cross!).

45’ Tiro da fuori area di Tella, il portiere ci arriva miracolosamente e devia in angolo.

Nella ripresa si ricomincia subito all'attacco e dopo due minuti cross di Bilancia per De Luca che di testa manda alto di pochissimo.

Al 55’ bomber De Luca raddoppia con una sassata su calcio di punizione dal limite sul quale il portiere non può nulla.

Tra il 58’ ed il 61’ prima Rega e poi Grappasonno sprecano due buone occasioni.

Al 67’ lo sliding doors della partita: il solito De Luca, servito impeccabilmente da Bilancia, si invola verso la porta, dribbla il portiere e a colpo sicuro calcia il pallone che lentamente sta andando in rete ma un difensore sulla linea compie il miracolo e gli nega il terzo goal che forse avrebbe archiviato la gara.

Passano dieci minuti e la squadra ospite pareggia su palla inattiva.

All'82’ il nostro portiere Matteo Ranieri si deve superare per disinnescare l'attaccante ospite che si era presentato a tu per tu compiendo un autentico paratone.

Va così in archivio il terzo pareggio consecutivo di Mister Leonelli e la testa va già alla difficilissima trasferta di domenica prossima con il Montalfano, squadra attualmente quarta in classifica.

Tabellino

VICTORIA CROSS ORTONA 2️⃣

⚽️De Luca x2

Sant’Apollinare 2️⃣

⚽️Michele, Di Paolo

Formazione: RANIERI, DI CROCE, GRAPPASONNO, MAZZARELLI, SCORPIGLIONE, HAMZA (56’ MARIO), GUEYE, TELLA (75’ SCARINCI ), DE LUCA (K), BILANCIA, REGA (65’ MARIANI)

#PasqualinoIsBack #VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo