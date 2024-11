Sfiora il colpaccio la Victoria Cross Ortona

⚽️✍️Un punto a Scerni: il racconto della trasferta.

Pres. Giampiero Misci: “Dopo la bellissima prestazione di domenica scorsa contro la vice/capolista Villa Santa Maria, andavamo alla ricerca della continuità di risultati e l'obiettivo l'abbiamo raggiunto.

Fuori casa non è mai facile fare punti, e anche se ci siamo presentati con delle assenze pesanti abbiamo sfiorato la vittoria.

Questo significa che chi va in campo dà tutto per la nostra maglia e di questo ne sono particolarmente orgoglioso

Ora la testa va a domenica prossima, quando nel nostro stadio arriverà il Sant'Apollinare in quello che è assolutamente uno scontro diretto”.

Cronaca

Un primo tempo molto equilibrato con i portieri non impegnati in grandi occasioni.

Tutt'altra musica nei secondi quarantacinque minuti.

Al 1’ della ripresa il Real San Giacomo passa in vantaggio su un calcio di rigore benevolo assegnato dall'arbitro per un presunto fallo di un nostro difensore.

Al 59’ fuga sulla fascia di Scorpiglione che di destro manda la palla sul palo, sulla ribattuta è lesto Mazzarelli a ribattere in rete.

All’81’Bilancia pennella una punizione in area e Grappasonno, in spaccata, batte il portiere di casa.

All'85’ arriva il pareggio-beffa del Real San Giacomo su un calcio di punizione.

Tabellino

Real San Giacomo2️⃣

(Cognata, Esposito)

Victoria Cross Ortona2️⃣

(Mazzarelli, Grappasonno)

Formazione: RANIERI, MAZZARELLI, GRAPPASONNO, LUCIANI, DI CROCE, GUEYE, SCARINCI (56’ CANTELMI), SCORPIGLIONE (88’ VITELLONE), MARIANI (46’ TELLA), BILANCIA, REGA (70’ HAMZA)

#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo