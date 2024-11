L'ORTONA CON SACRIFICIO , PASSIONE , AGONISMO E A TRATTI BEL GIOCO TORNA ALLA VITTORIA

La gara si è messa bene sin dall'inizio in quanto la squadra gialloverde da subito ha preso in mano le redini del gioco e dimostrava di tenere il centrocampo con dovizia e sappiamo benissimo che quando mantieni a tuo favore il centro nevralgico del gioco tutto diventa più facile . Già al 3' pt. l'ottimo Rosati ha sfiorato la rete incuneandosi in area ma la conclusione debole ha permesso al portiere di respingere ma nulla ha potuto al 12' pt. quando ancora Rosati con uno scatto ha bruciato tutti e dal centro area di sinistro ha messo implacabilmente alla sinistra dell'incolpevole Finamore che ha potuto accompagnare solo con lo sguardo il pallone che entrava in rete .

La partita ha preso una piega nettamente favorevole per i padroni di casa che infatti non hanno corso nessun rischio almeno fino al 38' pt. quando l'arbitro Liberatoscioli ha preso una colossale topica fischiando un rigore ( rigorosamente ) inesistente perchè era fuori area e soprattutto ha confuso una condotta violenta al posto di una condotta antisportiva ad opera del portiere De Deo a cui veniva impedito il rinvio dall'attaccante avversario ed ingenuamente reagiva con un allontanamento poggiandogli una sua mano al petto . L'arbitro nella circostanza era posizionato di spalle ed ha visto solo con la coda dell'occhio ciò che poi nella sostanza si e' palesata come una topica colossale . A mio parere l'arbitro avrebbe dovuto fischiare una punizione a due a favore dell'Ortona , ammonire l'attaccante che aveva fatto ostruzione e semmai sanzionare anche il portiere con la stessa moneta , ossia un'ammonizione .

Quindi questo episodio ha segnato clamorosamente la gara che non solo ha privato di un uomo la squadra di Colussi ma ha anche concesso il pareggio all'Atessa .

E' notorio che di arbitri non parlo mai ma oggi lo faccio perchè l'abbaglio che lo ha tradito e' stato soprattutto il fatto che non ha seguito a dovere il rinvio del portiere e quindi avendo solo intravisto si e' basato su un'intuizione completamente sbagliata nella circostanza .

Comunque nonostante le proteste dei gialloverdi e la mancanza di un flash o var per rianalizzare l'azione l'arbitro ha preso la decisione errata per quanto era successo , credo che se era presente il commissario bella figura certamente non l'ha fatta .

Il secondo tempo era pieno d'incognite per l'Ortona in quanto in dieci uomini comunque si e' menomati ma l'andamento della gara ha dimostrato che anche in dieci Colussi ha organizzato un sistema di gioco che comunque poco ha concesso agli avversari ed anzi ha magnificato un attributo che finora non avevamo mai sperimentato , ossia una compattezza e una reazione non emotiva all'ingiusto provvedimento ma una voglia ed una dedizione ancora superiore di reazione col gioco e l'abnegazione che si e' concretizzata in una splendida cavalcata solitaria del “ fantasma ” Paravati , almeno per la prestazione del p.t. , che seminava tutta la difesa avversaria costringendo l'ultimo difensore ad atterrarlo in piena area di rigore , questa volta ( rigorosamente ) assegnato - 22'st. - che permetteva a Selvallegra di riportare in vantaggio i gialloverdi .

L'Atessa ha cercato di reagire a questa doccia fredda al 23'e 25' con tiri che però non finivano nello specchio della porta .

L'Ortona comunque non si e' mai lasciata sovrastare dagli avversari ed anzi finchè e' rimasto in campo l'ottimo Rosati ha corso ancora qualche pericolo .

Per come si erano messe le cose non ci si aspettava che I gialloverdi avrebbero continuato a tenere un atteggiamento battagliero così come aveva fatto nel PT. ma la lieta sorpresa e' stata proprio questa , ossia una reazione ordinata e di compattezza davvero ragguardevole e per certi versi inaspettata ma questo fatto ci rende ancora più orgogliosi della vittoria ottenuta .



La foto messa a corollario dell'articolo dimostra chiaramente che semmai si era fuori area nella circostanza del rigore ma ripeto era da dare fallo a favore del difensore ed ammonire ambedue .



Formazione Ortona

1-De Deo v. 3 non ha commesso una condotta violenta assolutamente ma comunque non doveva dare l'opportunità all'arbitro di sbagliare , la gara era nettamente appannaggio della sua squadra , una ingenuità clamorosa la sua che poteva costare carissimo . Deve stare tranquillo e calmo e parare quando possibile , queste manifestazioni sono deleterie e nuocciono alla squadra .

2-Giancristofaro v. 6 non sempre convincente , qualche sbavatura di troppo ma sufficiente

3-Finizio v. 6.5 fa quello che deve senza concedere nulla , qualche sgroppata conclusa però con cross non alla portata degli attaccanti .a



4-Enea v. 6 ordinato , gioco elementare ma efficacie , si limita molto ma non delude .

5-Lieti v. 6 a livello di efficacia difensiva e di gioco impeccabile , fino al 35' st. una condotta esemplare , negli ultimi 10 ‘ ha avuto atteggiamenti particolari che potevano costargli caro . Quando pensa solo a giocare chapeau ma……….

6-Caporale v. 7.5 Una sicurezza , The Wall , quando e' servito ha fatto ricorso al gioco all'italiana ed e' stato corroborante per tutta la squadra , della serie “ qua non ce ne per nessuno ” .

7-Konda v. 7 presente in ogni parte del campo , inesauribile polmone , peccato non eccelli in tecnica ma preziosissimo .

8- Schiedi v. 6 in mancanza di Giandonato gioca a centrocampo di raccordo , non eccelle però , a volte poco preciso e precipitoso , lontano dal suo effettivo valore

11-Rosati v. 8 a mio parere il migliore in campo e la migliore gara disputata da quando lo vedo giocare . Oggi era imprendibile , un furetto , stava dappertutto , uno spauracchio per la difesa avversaria . Autore del vantaggio con conclusione “ d'autore ” . La sua mancanza sotto porta per lui e' proverbiale ma oggi bravissimo anche in quello .

9-Paravati v. 6.5 un primo tempo da fantasma , un secondo straripante , il rigore che si è procurato e' stato un'invenzione , ha seminato tutta la difesa avversaria . Anche in altre circostanze del secondo tempo e' parso rigenerato , le cose migliori le ha fatte quando si e' allargato sulle fascia sinistra , forse ha bisogno di spazio .

10- Selvallegra v. 7 oggi a tratti e' riapparso il giocatore dello scorso anno . Molto sacrificio , che non e' il suo forte , ammirevole quindi ma anche sprazzi di bel gioco , si ha bisogno come manna del suo estro . Ottima esecuzione del rigore .

I subentrati v. 6 corale chi e' entrato in corso d'opera si è ben comportato bene ed ha contribuito in modo attivo alla causa.



Allenatore Colussi v. 7.5 ha dimostrato nervi saldi ed e' riuscito a far star tranquilla la squadra in un momento cruciale . Bravissimo .

Amerigo Gizzi