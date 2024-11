Mister Leonelli sfiora la vittoria

VICTORIA CROSS-VILLA SANTA MARIA

Il commento del presidente Misci:

“Una serata come quella vissuta ieri difficilmente si potrà dimenticare e chi ha avuto la fortuna di esserci sarà sicuramente d'accordo con me.

È vero che la nostra squadra quando gioca in casa ha comunque un ottimo seguito di persone, che non finirò mai di ringraziare, ma ieri il colpo d'occhio era di quelli che lasciano il segno.

C'era il ritorno in panchina di Pasqualino e la gente non ha voluto mancare a questo evento, incitando la squadra e il Mister dall'inizio alla fine.

E quando hanno cominciato ad intonare cori, le emozioni e i brividi hanno preso il sopravvento.

È mancata solo la ciliegina sulla torta, quella vittoria che se fosse arrivata nessuno avrebbe gridato allo scandalo”.

⚽️CRONACA DEL MATCH

Pronti-via e sugli sviluppi di un corner il Villa Santa Maria passa in vantaggio grazie ad una sfortunata deviazione di un nostro giocatore.

Al 6’ il portiere ospite comincia il suo personale show respingendo un colpo di testa di De Luca da pochi passi.

Al 21’, nella stessa occasione, doppia parata, prima su Bilancia e sulla respinta ancora su Hamza, ma il numero uno del Villa Santa Maria dice ancora no.

Al 42’ traversa per gli ospiti con un tiro da fuori area.

Al 43’, sugli sviluppi di un corner, l'estremo difensore ospite con il ginocchio colpisce alla schiena De Luca, episodio molto dubbio, con il nostro bomber molto dolorante che deve abbandonare la contesa.

Queste le nostre occasioni. Gli ospiti ne avranno diverse, con gol mangiati a ripetizione.

Il Mister nell'intervallo striglia a dovere la squadra e al rientro in campo è tutta un'altra musica.

I cambi del Mister risulteranno fondamentali, gli innesti di Mario Maccarone e Manuel Mariani alzano il tasso di qualità della squadra e le occasioni si moltiplicano.

Al 9’ Mariani ci prova da lontano con la palla che va fuori di poco.

Al 15’ ancora Mariani con la palla che viaggia verso il sette ma niente da fare, miracolo del portiere che devia in angolo.

Sugli sviluppi del cornet arriva finalmente il meritato pareggio grazie a un autogol.

La squadra si catapulta in avanti alla ricerca del raddoppio ma al 41’ il Villa Santa Maria si divora il vantaggio.

Risponde al 43’ l'indemoniato Mariani che dal limite dell'area sfiora l'incrocio dei pali.

Al 44’ Maccarone imbecca Bilancia con un lancio perfetto che l’avrebbe lanciato in porta. L'ultimo uomo del Villa Santa Maria però la blocca furbamente con le mani incassando il rosso diretto, ma salvando la sua squadra dalla sconfitta.

In pieno recupero, sugli sviluppi di una punizione calciata da D'Amelio, Grappasonno a pochi passi dalla porta per un nonnulla non arriva a colpire quella palla che poteva essere il goal della “Victoria”.

?Formazione: RANIERI, MAZZARELLI, GRAPPASONNO, LUCIANI, DI CROCE (66’ BUZZELLI), GUEYE, BILANCIA, HAMZA (51’ MARIANI ), D'AMELIO, DE LUCA (43’MACCARONE MARIO), REGA (70’ SCARINCI)

