CON UNA QUATERNA IL PIANELLA TRAVOLGE L'ORTONA

Un'Ortona evanescente , impalpabile, mai in partita , inconsistente , completamente alla mercè del Pianella e senza scusanti o recriminazioni esce dalla gara soggiogata in lungo ed in largo dal Pianella . Qualcuno potrebbe obbiettare che la disamina e' troppo severa ma i podromi a questa esibizione altamente negativa c'erano tutti guardando alla gara interna di domenica scorsa contro il Lanciano dove nel secondo tempo pur contro una compagine decimata si e' raggiunta la vittoria a stento . La formazione schierata oggi e' stata grossomodo quella vista in campo nel secondo tempo di domenica scorsa e questo avrebbe dovuto allarmare visto come ha giocato e con quali difficoltà pur essendo in undici contro nove ed addirittura alla fine contro otto . E' chiaro ed evidente che il centrocampo senza Giandonato o non ha consistenza , non ha chi dirige il gioco e soprattutto da le metrica anche ai propri compagni di reparto che altrimenti perdono le distanze , si trovano spaesati e vanno in affanno alla prima difficoltà . Sembra che sia stata , l'assenza di Castelnuovo , dettata dal fattore disciplinare per la lite che lo ha visto protagonista domenica scorsa con il compagno Criscolo e fin qui nulla da eccepire ma evidentemente si possono infliggere sanzioni disciplinari anche non indebolendo la squadra in maniera sostanziale e che mette in seria difficoltà anche i giovani sostituti che si devono caricare per la circostanza di una responsabilità per loro proibitiva . Comunque oggi la gara disputata dall'Ortona e' stata la più brutta finora vista ma ripeto c'erano tutte le avvisaglie affinchè si palesassero quelle estreme carenze evidenziate oggi . I giovani devono essere messi in condizioni ottimali per esprimere al massimo le proprie potenzialità e non lasciarli senza una guida importante di equilibrio in campo . Purtroppo ciò che si temeva e' avvenuto puntualmente e la quaterna subita non ha attenuanti .

Bisogna anche considerare che il migliore in campo della compagine di mister Lalli e' stato il portiere De Deo e questo fa capire com'è effettivamente andata la gara . mai nel corso della partita si e' avuta l'impressione che l'Ortona potesse in qualche modo resistere alla forza avversaria anzi e' successo esattamente il contrario , sembrava che il Pianella dovesse segnare ancora per incrementare il bottino . Credo che sia una gara da dimenticare in tutti i sensi sia per la sconfitta cocente ma anche per il rischio di aver messo i giovani non nelle condizioni migliori per potersi esprimere . Il risultato di 4 a zero non fa una piega , non c'e' spazio come di solito si fa nemmeno per recriminare contro decisioni dell'arbitro .

Domenica prossima si giocherà fra le mura amiche e si affronterà l'Elicese che ha gli stessi punti nostri in classifica generale , e' essenziale che gli esclusi di oggi per motivi disciplinari abbiano la consapevolezza di essere importanti ma che non si possono ergere a comportarsi al di fuori dei canoni tradizionali che un buon atleta deve avere sia nei confronti dei compagni di squadra e sia nei confronti dell'area tecnica che e' li per decidere e per prendere decisioni che a volte sono contro la squadra stessa apparentemente ma che sostanzialmente in situazioni come quelle venutasi a creare domenica scorsa con il Lanciano sono inevitabili . Mi aspetto da loro se dovessero essere reintegrati come spero avvenga di dimostrare sul campo il loro valore e contribuire col loro comportamento a portare la vittoria che e' sempre dell'intera compagine e mai di uno solo . Stimo molto come potenzialità Castelnuovo e Criscolo e del grande contributo che possono dare alla squadra ma devono capire che l'armonia e' la migliore arma che una compagine può avere , senza questa prerogativa l'essere forti non serve a nulla . Quindi caricatevi di responsabilità e giocate come fosse l'ultima partita da giocare , la vostra forza nessuno la nega ma dovete dare sul campo il riscontro altrimenti siete uguali agli altri .

Formazione dell'Ortona

1-De Deo v. 7 il migliore in campo nonostante i 4 goals subiti , e' merito suo se il passivo non e' ancora più debordante .

2-Del Greco v. 5.5 insufficiente e messo più volte in difficoltà ma comunque cerca di galleggiare .

3-Finizio v. 5 quattro reti prese coinvolge un po' tutta la difesa e quindi l'insufficienza e' anche per il reparto .

4-Di Castelnuovo v. 5 assolutamente spaesato , lento , mai propositivo , evanescente come del resto tutta la squadra .

5-Caporale v. 5.5 il capo reparto passatemi il termine e quindi il fulcro , se la difesa ha alzato bandiera bianca e' anche demerito suo .

6-Moro v. 5 espulsione pesante da evitare , sostanzialmente una brutta giornata .

7-Paravati v. 4.5 la musica non cambia , evanescente , abulico , non all'altezza , mai un tiro , inconsistente .

8-Napolitano v.5 non può essere il regista della squadra , semmai per la giovane età un comprimario ma anche in quella veste non eccelle ancora , bisogna saperlo adoperare con discrezione in modo che maturi senza demoralizzarsi ., questo e' un pericolo concreto .

9-Rosati v. 5 non si può pretendere da lui che faccia reparto , l'impegno e' da apprezzare ma l'inconsistenza oggi e' stata piuttosto evidente .

10-Selvallegra v. 5.5 mezzo voto in più per il palo colpito ma davvero poca cosa rispetto al suo valore che quest'anno e' stato sempre al di sotto delle sue potenzialità , se ci sei batti un colpo .

11-Schiedi v. 5 brutta copia della gara fatta col Lanciano , inconsistente , mai un'azione degna , non e' stato d'aiuto nonostante la sua esperienza .

Allenatore Lalli v. 5.5 giusta la sua decisione di prendere qualche azione disciplinare , quella scelta però non mi sembra la più opportuna perchè la brutta prova può incidere sul morale dei giovani vista la debacle in campo.

Amerigo Gizzi