La Sieco Service Akea Ortona attesa a Modica, in Sicilia.

Nella terza giornata del campionato di Serie A3, girone blu, domenica scorsa 27 ottobre, i ragazzi della Sieco Service Akea Ortona hanno superato per tre set a due la JV Gioia Del Colle, una squadra di grande caratura tecnica che nulla ha da invidiare alle serie superiori. È stata una vittoria meritata, conquistata in una partita giocata sul filo dell'equilibrio, dove gli ortonesi hanno dimostrato una maggiore concentrazione e intensità. Questo successo riscatta pienamente la prova opaca della scorsa trasferta contro Sorrento. E se nella testa dei tecnici e dei giocatori, nella settimana precedente la sfida con i pugliesi, c'era stata tanta voglia di riscatto ora gli intenti mirano a confermare gioco e grinta nella trasferta in programma a Modica.

La sfida, nella bella terra di Sicilia è prevista alle ore 20.30 di Sabato 2 novembre. La AVIMECC Modica, per la sfida con gli ortonesi vedrà tra le loro fila l'esordio dell'opposto cubano Williams Padura Diaz. Un notevole rinforzo ed uno sprone per una squadra che ha un punto in classifica, guadagnato proprio la scorsa giornata perdendo 3-2 in casa della Gaia Energy Napoli. Una squadra molto affiatata, quella allenata da Coach Di Stefano, con elementi abituati a giocare insieme ormai da diverse stagioni e che trova la classica marcia in più proprio con l'introduzione dell'esperto Padura Diaz. «Non bisogna farsi ingannare dalla loro posizione in classifica», avverte Coach Denora. «La squadra di Modica non è stata concepita per navigare in quelle posizioni e Padura Diaz può dare alla squadra tanto in termini di qualità, esperienza ed entusiasmo. Entusiasmo che d'altra parte scorre ancora nelle nostre vene, dopo la buona prestazione di domenica scorsa. Se vogliamo provare a strappare agli avversari la vittoria, che sarebbe la nostra prima in trasferta, allora dobbiamo necessariamente ripetere la prestazione vista contro Gioia Del Colle. Ogni gara è difficile ma abbiamo dimostrato il nostro valore. Adesso l'obiettivo è confermarci».

I precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione 2022/2023 di Serie A3. La Sieco riuscì ad imporsi sia all'andata che al ritorno con uno speculare 1-3 / 3-1. Ad arbitrare la contesa ci penseranno i signori Pecoraro Sergio (Palermo) e Ciaccio Giovanni (Altofronte).

La gara sarà visibile in diretta streaming sulla Home Page del sito della Sieco Akea (https://impavidapallavolo.it)