Un “mare” di partecipanti e di emozioni alla 2^ Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon

Chapeau! La Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon ha fatto il pienone in questa seconda edizione battendo se stessa.

Un successo che era atteso e non poteva mancare lungo la Via Verde. Uno spettacolo che ha appagato le fatiche dei 1.200 partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e gli sforzi organizzativi di Podisti Frentani, a conferma del gradimento che la manifestazione ha suscitato e continua a suscitare agli occhi di tutto il movimento podistico nazionale. Una festa sportiva a tutto tondo grazie al trait d’union tra i comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia con la BCC Abruzzi e Molise che ha legato il suo nome alla mezza maratona sotto l’egida della Fidal: l’appuntamento per la terza edizione è già fissato per domenica 26 ottobre 2025.

Un percorso lineare e veloce di 21,097 chilometri, favorito dall’assenza di vento e da una temperatura idonea per gareggiare intorno ai 20 gradi, che da Ortona ha compiuto un anello iniziale intorno la Capitaneria di Porto per poi attraversare la ciclopedonale nei territori comunali di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni, prima di raggiungere l’arrivo a Fossacesia Marina ubicato all’altezza di Baya Verde.

La sicurezza è stata garantita dalla Polizia Stradale in moto, dai pattinatori della Inline Skating Montesilvano, da una rappresentanza della Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase, dalle Forze dell’Ordine e dai volontari della Protezione Civile, con divieto di transito lungo la pista ciclopedonale imposto a bici e pedoni nell’arco di tre ore e trenta minuti.

Tra le tante note di colore, l’intrattenimento musicale in alcuni punti del tracciato e i tanti pacers con palloncini colorati a dare i riferimenti agli atleti per la gestione della propria performance (a ricoprire questo ruolo anche una rappresentanza dell’Athletica Vaticana con la giovane atleta paralimpica in carrozzina Sara Vargetto).

In ambito maschile, ha impiegato 1.09’04” Lorenzo Dell’Orefice dell’US Aterno Pescara a raggiungere vittorioso il traguardo con un assolo iniziato subito dopo la partenza. L’atleta residente a Pescara, ma nativo di Perano, ha incrementato progressivamente il proprio vantaggio staccando di una cinquantina di secondi il compagno di squadra Douglas Scarlato. A 5 minuti si è classificato al terzo posto Giampiero Carosella della Free Runners Isernia, a seguire con diversi distacchi ai piedi del podio Gianluca Scardovi dell’Atletica Imola Sacmi Avis e al quinto Luca Pirani dell’Asd Vini Fantini.

Lunga cavalcata solitaria anche nella fascia femminile, artefice Francesca Calvauna dell’Atletica Gran Sasso Teramo. Genovese di nascita, ma pinetese di residenza, il suo debutto in carriera in una mezza maratona è stato premiato al primo colpo con una bellissima affermazione, facendo registrare il tempo generale di 1.16’46”. Dietro di lei, più staccate, Carla Cocco dell’Asd Atletica La Sbarra, Monica Foglia del GP Montorio, Catia Fusoni della Daunia Running e Lorella Buzzelli della Runners Chieti. Tra le migliori società premiate con il maggior numero di atleti arrivati al traguardo l’Happy Runners Altamura (51), l’Asd I Lupi d’Abruzzo (29), il Gruppo Podistico Il Crampo (24) e l’Asd Barletta Sportiva.

Vincenzo Pachioli, presidente della BCC Abruzzi e Molise: “Abbiamo archiviato una manifestazione che ha fatto conoscere, per il secondo anno consecutivo e agli occhi di tutta Italia, questa perla meravigliosa della Costa dei Trabocchi. Attraverso eventi come questo, la BCC Abruzzi e Molise conferma il proprio impegno per lo sviluppo turistico e sostenibile di questo patrimonio naturale, costruendo legami profondi con la comunità, promuovendo iniziative di carattere inclusivo che rispettano e valorizzano il territorio”.

Fabrizio Di Marco, direttore della BCC Abruzzi e Molise: “Io, l’avvocato Paola Zulli, il nostro gruppo bancario e la Podisti Frentani siamo innamorati di questo territorio e la BCC Half Marathon-Costa dei Trabocchi è stata l’opportunità che siamo riusciti a concretizzare, regalando ai podisti di tutta Italia un’esperienza emozionante ed indimenticabile. Di recente, siamo stati coinvolti agli stati generali della Via Verde e c’è l’impegno di tutte le istituzioni del territorio di poter sistemare quel tratto di pista ciclabile, ancora interrotto, che consente di trasformare la mezza in una maratona fino a spingerci a Vasto. La mezza maratona è molto più di una gara e dona molta visibilità al nostro territorio”.

Paola Zulli, presidente della Podisti Frentani: “Grazie a tutti i partecipanti, dal primo all’ultimo, abbiamo ancora davanti agli occhi questa meravigliosa ondata multicolore che non finiva mai. Vi aspettiamo ancora più numerosi il prossimo anno l’ultima domenica di ottobre. La mezza maratona è il volano affinchè la nostra incantevole Costa dei Trabocchi possa essere conosciuta e frequentata anche in contesti extra-sportivi. Un ringraziamento alla BCC Abruzzi e Molise che è parte di noi nell’organizzazione, ma tutto ciò che abbiamo messo in campo è frutto della sinergia che c’è stata con i nostri sponsor e con i comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia”.

Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia: “Un grazie particolare ai Podisti Frentani per l’organizzazione eccelsa, fatta di capacità e passione, condividendo lo stesso entusiasmo con cui si è riusciti a portare a termine questa edizione. La BCC Abruzzi e Molise è la banca dell’amicizia e della condivisione, formando un solido binomio con lo sport. Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente il prossimo anno a fine ottobre e di continuare questa meravigliosa esperienza anche negli anni successivi”.

Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni: “Seconda edizione, secondo successo di fila. Il merito va a tutti i partecipanti e agli organizzatori nel dietro le quinte perchè gratifica un intero territorio, non soltanto quello di Rocca San Giovanni. Bisogna essere uniti e promuovere all’unisono manifestazioni di questo tipo. Un ruolo chiave lo assume la BCC Abruzzi e Molise che ha sposato in pieno il progetto degli organizzatori della Podisti Frentani. Un arrivederci al prossimo anno”.

I risultati sono disponibili su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=255#risultati

Credit fotografico Mario Bomba