Fa centro la 12^ Gara Podistica Città di Canosa Sannita

Canosa Sannita si è preparata a dovere per mettere in scena la 12^ edizione della Gara Podistica podistica rientrante nei circuiti Corrilabruzzo UISP e Corrilabruzzo 2024.

Una manifestazione firmata Progetto Running che per la dodicesima volta ha fatto rivivere questa tradizione sportiva con il patrocinio dell’amministrazione comunale locale e il sostegno degli sponsor Convivium, Rabottini Cicli Sport, Sannitica cantina cooperativa, Oltremedica, Arterame&ferro, D’Alicandro costruzioni macchine agricole, Collefrisio, Piattelli Trasporti, Tiberio, Di Prinzio ferro battuto e Quadrifoglio.

A presenziare alla manifestazione, che ha contato in totale oltre 300 partecipanti tra competitiva, passeggiata, bambini e ragazzi under 16 nelle gare a loro riservate, il sindaco di Canosa Sannita Costanza Berardi, il vice sindaco Piera Graziani e l’assessore allo Sport Alfredo Di Cola che hanno ringraziato i partecipanti e lodato gli sforzi degli organizzatori capitanati da Franco Giurastante.

Con un tempo incerto fino alle prime battute, coprendo tre giri cittadini per complessivi 9,7 chilometri col tempo di 33’09”, la gara competitiva maschile ha visto l’affermazione di Alberico Di Cecco dell’Asd Vini Fantini, già vincitore di questa corsa nel 2022. Dietro di lui si sono classificati con diversi distacchi Luca Pirani dell’Asd Vini Fantini, Cesare Ciommi dell’Asd Tri World, Francesco Chiaverini dell’US Aterno Pescara e Sergio Serraiocco della Nuova Atletica Montesilvano.

Molto brava la promettente Kugnojuak Cappola della Polisportiva Tethys Chieti: sua l’affermazione nella fascia femminile in 37’20”. A completare la top-5 Melissa Palanza della Let’s Run for Solidarity, Erika Di Cecco dell’Asd Vini Fantini (figlia di Alberico), Gloria Ciccotelli della Runners Chieti e Daniela Romilio (Runcard Fidal).

Alcuni avvenimenti collaterali hanno amplificato il successo come avvenuto nelle precedenti edizioni con la passeggiata corrispondente a un giro della competitiva, oltre alle gare riservate ai bambini e ai ragazzi under 16 in cui l’Atletica Rapino è stata la miglior società ad ottenere il maggior numero di piazzamenti.

I momenti salienti della 12^ edizione in un video a cura di Massimiliano Monaco a questo link 12ª Gara Podistica Canosa Sannita (4k 60fps) – YouTube

Risultati su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=273

Credit fotografico Serena Rabottini (Progetto Running)