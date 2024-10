L'ORTONA NON ESCE IMBATTUTO DAL CAMPO DEL MONTESILVANO

Non era una gara facile , già mercoledì scorso nella gara di Coppa Abruzzo avevamo perso per 3-1 in casa con la stessa squadra di Montesilvano ed oggi si e' ripetuto lo stesso copione , in linea generale la compagine di casa ha dimostrato in queste due gare che attualmente ha qualcosa in più , non ci sono dubbi .



L'Ortona si e' battuta per uscire indenne ed in alcune fasi di partita e' stata all'altezza ma forse qualche errore di troppo sottoporta ci ha impedito di portare a casa almeno un punto che forse alla fine era moneta più rispondente all'andamento della gara .

Oggi si e' notato in modo sostanziale la mancanza di una panchina adeguata , infatti anche quando alcuni elementi non vanno , i sostituti a disposizione non danno forse garanzie , giocoforza forse si preferisce tenerli comunque in campo anche se palesemente in giornata no .

Certamente le due gare disputate con la stesso avversario e con 6 reti complessive prese lascia molti dubbi sulla tenuta dei gialloverdi , evidentemente c'e' qualcosa da registrare e il compito dell'allenatore e' trovare la quadra magari con qualche aggiustamento , più volte la compagine di Lalli ha lasciato a desiderare soprattutto nei secondi tempi e credo che non sia casuale , quando le stesse mancanze sono ricorrenti vuol dire che qualche accorgimento bisogna prenderlo .

Il p.t. si e' concluso sul punteggio di parita' 1-1 , al 18' hanno segnato i casalinghi con Casati ma subito dopo ha pareggiato per gli ospiti Konda con un'azione un po' fortunosa ma caparbia , giusto il risultato per il primo scorcio di gara visto il sostanziale equilibrio .



Il secondo tempo purtroppo , nota dolente finora , ci ha visto prendere altre due reti , al 30' con Petito che con esperienza ha tenuto lontano il difensore Moroni ( poco esperto nella circostanza ) ed ha insaccato inesorabilmente ed al 40' con Brattelli . Comunque al 46' Selvallegra per l'Ortona accorcia le distanze e sigla il goal che da 4 minuti ulteriori di speranza per raggiungere l'agognato pareggio ma rimane però solo agognato .



C'e' da dire che l'Ortona in fase offensiva si appoggia completamente su Criscolo che da solo fa reparto considerando che la sua spalla , Paravati , almeno per adesso e' evanescente e credo che Mister Lalli continua a dargli fiducia in quanto ritiene che deve migliorare fisicamente e quindi lo tiene comunque in campo anche se non lo meriterebbe . Anche quando non segna Criscolo e' il riferimento e concede anche belle palle ai compagni che però non riescono a tramutare in gol , anche oggi e' successo con un'occasione d'oro concessa a Rosati ma ahimè non sfruttata .



Domenica prossima c'e' una gara molto delicata per l'Ortona che incontrerà la compagine Lanciano calcio 1920 e dando uno sguardo alla classifica e' evidente che l'unica moneta utile sarà la vittoria , e' chiaro che il calcio e' uno sport imprevedibile ma non si può che incamerare i tre punti in palio per evitare di finire in “depressione” .

Formazioni Ortona

1- De Deo v. 5.5 non ha colpe specifiche ma e' chiaro che i tre goals pesano e tanto . il reparto condiziona .

2-Giancristofaro v. 5.5 cerca di fare il suo , si rintana nel suo ruolo difensivo e mai da una mano in fase di costruzione ed offensiva .

3-Del Greco v. 7 migliore in campo , marca , spinge , si sacrifica , si rende pericoloso , la sua migliore gara .

4-Giandonato v. 6- e' comunque sufficiente anche senza brillare , e' il perno del centrocampo , fulcro .

5-Caporale v. 6 grintoso , ringhioso , fa il suo come sempre , privato del suo gemello Lieti per squalifica , non ha potuto spaziare come avrebbe voluto .

6-Moroni v. 5.5 è un giovane prospetto , forse inesperto in occasione nel secondo goal di Pepito ma non dispiace anche se comunque la difesa in generale non ha brillato e quindi un giudizio più severo per tutti .

7-Criscolo v. 6 e' un attaccante che brilla sempre anche se non gioca secondo le sue possibilità , si batte , si scontra, da fastidio a tutta la difesa avversaria , non segna ma crea sempre situazioni pericolose , ma ha tutto sulle sue spalle in fase offensiva . Un po' nervoso e questo e' un male sia per lui che per la squadra , deve impari ad essere più tranquillo e vedrà che tutto gli riuscirà più facile .

8-Konda v. 6.5 segna , tanta corsa e sacrificio , discreto in qualità ma tanto cuore .

9-Paravati v. 4.5 gara da dimenticare , avulso , non fa salire la squadra , inesistente di testa , impalpabile , atteggiamento da sufficienza , pigro e svogliato . Anche se non si e' in condizione fisica buona comunque si deve dare un contributo . In queste condizioni sembra deleterio per la squadra .

10-Selvallegra v. 6.5 non e' il miglior giocatore che conosciamo ma e' tornato ad assaporare la gioia del goal e questo potrebbe dargli la fiducia necessaria per riacquistare

la condizione ottimale , ne abbiamo davvero bisogno .

11-Rosati v. 5.5 si batte con ardore ma purtroppo quando si tratta di segnare e' un mestiere che non gli appartiene e questo probabilmente gli pesa molto e lo demoralizza , anche oggi ha sbagliato un tapin facile facile .

allenatore Lalli v.6 la squadra cala spesso nel secondo tempo , e' una questione mentale , fisica o cosa ? deve trovare la quadra definitiva , purtroppo gli manca anche la panchina per provare cambi efficaci .

Amerigo Gizzi