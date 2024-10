Tutto pronto per la 12^ edizione della Gara Podistica Città di Canosa Sannita

Giunge alla 12^ edizione la Gara Podistica Città di Canosa Sannita, l’ormai atteso e consueto appuntamento di richiamo di tutta l’attività organizzativa della Progetto Running.

È una manifestazione, targata UISP, che ogni anno riscuote sempre più gratificanti successi con una moltitudine di podisti, bambini e camminatori.

Domenica 20 ottobre la gara clou è quella competitiva su un percorso cittadino di 3,3 chilometri da ripetere tre volte per la competitiva di poco sotto i 10 chilometri (partenza alle 10:00) e uno soltanto per la passeggiata non agonistica (partenza dopo la competitiva). Alle 9:00 il via per le gare riservate ai bambini e ai ragazzi di differente età e distanze: (100 metri per 0-5 anni, 700 metri per 6-9 anni, 1000 metri per 12-13 anni e 2000 metri per 15-16 anni).

Franco Giurastante, presidente della Progetto Running: “Quest’anno la novità rilevante della dodicesima edizione è l’iscrizione gratuita per gli atleti delle squadre di fuori regione. A fine gara per tutti avrà luogo un ricco ristoro. Alla competitiva saranno premiati oltre ai primi 3 assoluti maschili e femminili anche i primi 8 di tutte le categorie. Le premiazioni includeranno anche le società con più partecipanti tra adulti e ragazzi. I bambini e i ragazzi sotto i 16 anni riceveranno il pacco gara e ci sarà una premiazione a sorpresa per i primi tre di ogni categoria. Ringraziamo tutta l’amministrazione comunale di Canosa Sannita che patrocina la nostra manifestazione, oltre agli sponsor Convivium, Rabottini Cicli Sport, Sannitica cantina cooperativa, Oltremedica, Arterame&ferro, D’Alicandro costruzioni macchine agricole, Collefrisio, Tiberio, Piattelli Trasporti, Di Prinzio ferro battuto e Quadrifoglio”.

Per le iscrizioni, entro le 24:00 di venerdì 18 ottobre, il riferimento è il sito di TimingRun a questo link Percorso (timingrun.it) con la quota di 8 euro per la competitiva e di 4 euro per le gare giovanili.