Un'ottima Victoria Cross sfiora il colpaccio

⚽️✍️Pareggio esterno, il terzo in 5 gare. Il racconto del presidente Misci.

Su un terreno non proprio consono alle nostre caratteristiche, dove in pochi riescono a vincere, a Celenza sul Trigno è andata in scena la migliore Victoria Cross stagionale.

È mancata "solo" la vittoria che, per quello che si è visto in campo, soprattutto nel primo tempo, avremmo meritato ampiamente anche a detta degli avversari che si sono complimentati con noi.

È mancata quella cattiveria sotto porta ed è proprio lì che bisogna migliorare per potercela giocare con tutti.

LA CRONACA DEL MATCH

2’ sponda di Luciani per De Luca e bella parata del portiere.

4’ De Luca per Bilancia che in diagonale manda fuori di poco.

9’ prima parata per il nostro Hysaj.

15’ tiro dal limite di Alberto Maccarone, fuori di un nonnulla.

18’ De Luca da distanza ravvicinata spreca incredibilmente, al bomber non piacciono i goal facili.

24’ ancora Maccarone di testa sfiora il goal.

26’ Hysaj si fa trovare pronto sul tiro di un attaccante di casa.

38’ su cross di Grappasonno dalla fascia, De Luca svetta di testa ma -che non sia la sua giornata si capisce - prende il palo e sulla ribattuta Luciani, sempre di testa, realizza finalmente il goal del vantaggio.

40’ cross da destra di Luciani per De Luca che a volo impensierisce il portiere di casa.

Dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, nel secondo la nostra squadra si abbassa notevolmente e sugli sviluppi di un corner, al 20’, subisce il pareggio della squadra di casa.

Non ci demoralizziamo e poco a poco riprendiamo le redini della partita. Al 92’, in pieno recupero, Hamza, appena entrato, imbuca per De Luca che con una fucilata trova il miracolo del portiere che gli nega la gioia del goal che avrebbe ampiamente meritato.

Il calcio è così, se non chiudi le partite poi rischi di perderle.

Complimenti a tutti perché si è vista una squadra in crescita.

Appuntamento a domenica prossima dove al Comunale di Ortona arriverà il San Buono per continuare ad alzare l'asticella.

?IL TABELLINO

Trigno Celenza1️⃣

VICTORIA CROSS1️⃣

⚽️Alessandro Luciani

HYSAJ, MAZZARELLI, GRAPPASONNO, GUEYE, DI CROCE (80’ CANTELMI), MACCARONE ALBERTO (88’ PACACCIO ANDREA), SCORPIGLIONE ( 88’ HAMZA), D'AMELIO, DE LUCA, BILANCIA, LUCIANI (80’ BUZZELLI)

#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo