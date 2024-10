UN'ORTONA OLTREMODO NERVOSA E SFORTUNATA NON VA OLTRE IL RISULTATO DI PARITA'

Era una gara da vincere e le forze espresse in campo hanno confermato che così doveva essere ma sappiamo che il calcio non ha regole certe e molte volte non basta essere superiori per centrare la vittoria . Oggi si poteva e doveva vincere ma così non e' avvenuto ma credo che oltre la sfortuna c'e' da mettere in conto anche il nervosismo dei gialloverdi che nel secondo tempo l'ha fatta da padrona . Onestamente credo che se la squadra di Lalli avesse solo badato a giocare nel secondo tempo avrebbe raggiunto la vittoria o comunque ne avrebbe avuto molte più shance . Bisogna considerare che la tranquillità aggiunge valore mentre il nervosismo fa esattamente il contrario .

La superiorità tecnica e l'impianto di gioco sono apparsi nettamente appannaggio dei gialloverdi , per l'occasione in maglia bianca , ma questo non e' bastato a portare i tre punti assolutamente auspicati , i pareggi hanno un valore relativo in particolar modo fra le mura amiche .

Il centrocampo e l'attacco sono stati nettamente inferiori agli standards abituali e questo insieme al nervosismo ha segnato in modo negativo la prestazione della squadra che seppur non giocando al meglio comunque ha creato delle occasioni che incredibilmente ha letteralmente gettate al vento come nel caso di Criscolo al 5' del s.t. e al 36' s.t. con Rosati . Dicevo e sottolineavo prima che la nota dolente oltre al pareggio quest'oggi c'e' da annoverare l'eccessivo nervosismo di due calciatori , il primo e' il capitano e veterano Lieti e il secondo il centravanti Criscolo che inspiegabilmente sono apparsi litigiosi e che a mio parere hanno condizionato negativamente tutta la squadra . Ero avvezzo a vedere Lieti in veste di irrequieto ma non Criscolo che finora aveva sempre pensato solo a giocare e questo probabilmente ha pesato ancora di più perchè senza l'implacabile bomber si soffra maledettamente ed oggi ne ho avuto conferma massima . Quando due giocatori del loro calibro sono più avvezzi ad avere scontri verbali contro gli avversari e l'arbitro e' gioco forza che anche tutta la squadra ne risente in modo negativo e questo oggi e' apparso più che evidente .

Io mi domando e domando ai due calciatori perchè nonostante la vostra grande esperienza cadete in questi tranelli che evidentemente non fanno che danneggiare ? Perchè caro Lieti nonostante le esperienze passate , espulsioni , ammonizioni e altro ti trovi sempre di mezzo quando ci sono spintoni , reprimende , continui litigi con gli avversari , reclami con l'arbitro e così via ? Non credi che se pensi solo a giocare il tuo rendimento salirebbe a dismisura ? Tale comportamento non porta mai beneficio ma semmai il contrario .

Detto questo comunque il pareggio ci sta veramente stretto , le occasioni avute lo testimoniano ampiamente e due in particolare sono da ricordare per un bel pezzo , il primo capitato al bomber Criscolo che ha messo fuori a porta spalancata e col portiere ormai arresosi e con le mani alzate al 5' s.t. e successivamente al 36' del s.t. con Rosati che col portiere ormai “ inerme ” e rassegnato ha incredibilmente alzato la traiettoria da un metro incocciato alla povera traversa che non ha fatto in tempo a scansarsi , al di là dell'ironia sono anni che non mi capitava di vedere tanta sfortuna e tanta superficialità .

Il primo tempo e' stato per certi versi un po' noioso per via del gioco prodotto dalle due squadre ma che comunque ha regalato i due goals della gara , il primo per il Francavilla al 32' p.t. su assopimento collettivo della difesa avversaria e due minuti dopo col pareggio in mischia con Paravati per l'Ortona .

La squadra secondo me e' forte ma caratterialmente un po' fragile soprattutto perchè in alcuni momenti delle gare perde concentrazione e si fa prendere da nervosismi che francamente sono spesso fuori luogo e comunque non fa che agevolare sempre gli avversari . Io credo che la migliore ricetta per superare questi momenti e' fare come Caporale che si sfoga dedicando tutte le sue forze a fermare gli avversari , a ringhiarli e non spreca fiato contro i mulini a vento .

Formazione Ortona

1-De Deo v.6 Assopimento collettivo della difesa compreso lui in occasione del goal preso .

2-Giancristofaro v. 6 non eccelle mai , si limita di molto al compitino , serve qualcosa in più .

3-Del Greco v. 6 Ha un bel sinistro , cerca di dare una mano nelle folate offensive ma poco efficace per ora , ma e' un buon giocatore .

4-Giandonato v. 6 - Nettamente al di sotto del suo valore , sottotono ad essere buoni.

5-Caporale v. 7 il migliore della squadra , forza , dedizione , agonismo , impegno , lo sprono a prendere in mano la situazione quando serpeggia nervosismo , e' il più titolato a farlo .

6-Lieti v. 5 ad essere indulgenti perchè innervosisce anzichè tranquillizzare , col suo comportamento indebolisce la squadra .

7-Criscolo v. 5.5 E' un calciatore di serie superiore , oggi però ha toccato il punto più basso dall'inizio di campionato . Il nervosismo lo ha penalizzato in modo decisivo , credo che debba dialogare in campo un po' di più e rapportarsi con i suoi compagni e fraseggiare di più , per la categoria e' un grande giocatore che può e deve fare la differenza

8-Napoletano v.5,5 per incoraggiamento , quando si giudica un ragazzo bisogna essere accorti ma al di la delle sue capacità tecniche deve assumere delle posizioni in campo che inducano i compagni di squadra a servirlo e questo lo si ottiene solo se si ha la capacità di smarcarsi e indurre ad un passaggio di palla non complicato , smarcarsi vuol dire posizione e correre senza palla , non e' semplice ma i compagni ti passano la palla se li agevoli facendoti vedere nella posizione giusta . Forza hai capacità , sfruttale .

9-Paravati v. 6 un voto come premio per il goal ma onestamente non ci siamo , non e' il giocatore che mi aspettavo , deve crescere atleticamente , viene da un infortunio e forse ha bisogno di tempo per la forma giusta , per ora non rende come auspicato.

10-Selvallegra v. 6 lontano parente del brillante Fabrizio dello scorso anno , senza il suo contributo parametrato al suo valore la squadra soffre , aspetto i suoi goals .

11-Schiedi v. 5.5 davvero sottotono , sembra stanco , non incide , deludente .

17-Konda v. 6.5 entra con voglia e con foga , non eccelle in tecnica ma si fa vedere e fa qualche azione che potrebbe sfociare anche in rete . bene .

18-Rosati v. 5.5 entra male e finisce peggio , avulso e fuori dal gioco , la rete mancata grida ancora vendetta .



Allenatore Fabio Lalli 6.5 oggi ha stentato a tenere a freno soprattutto Lieti e Criscolo , il nervosismo e' un peccato da eliminare .

Amerigo Gizzi