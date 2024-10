'Stralanciano', tutto pronto per la 43^ edizione

Ultimi ritocchi verso la Stra Lanciano alla sua 43^ edizione.

Per la prima volta l’organizzazione è curata dal Gruppo Podistico Il Crampo che sta mettendo a punto i preparativi di questa classica podistica autunnale omologata UISP.

Il clou di tutta la mattinata di domenica 13 ottobre nella città frentana è rappresentato dalla gara competitiva di 12,5 chilometri con partenza alle 10:00 da piazza Plebiscito che abbraccia l’intero centro cittadino e interessa anche l’Ippodromo Villa delle Rose.

In parallelo avrà luogo la passeggiata di 6 chilometri con il via sempre alle 10:00 mentre in anticipo si svolgeranno le gare dedicate ai bambini e ai ragazzi under 16 con inizio alle 8:45.

Per le premiazioni coinvolti i primi 8 assoluti al maschile e al femminile (con premi in natura), i primi 5 di ogni categoria al maschile e al femminile, i primi 5 gruppi regionali ed i primi 3 gruppi provenienti da fuori regione.

Al termine della gara è previsto un grande ristoro per tutti, oltre al premio di partecipazione. Maglietta per i primi 450 iscritti alla competitiva e medaglia per tutti gli arrivati della competitiva. La quota di iscrizione è di 10 euro per la competitiva e di 5 euro per la competitiva e le gare giovanili.