L'ORTONA ESPUGNA IL CAMPO DEL FOSSACESIA SEPPUR CON SOFFERENZA

Il campo del Fossacesia e' terreno difficile da espugnare ma una cinica Ortona fa man bassa di tutti e tre i punti a disposizione .

Il risultato risicato la dice lunga su come i gialloverdi hanno dovuto soffrire per portare a casa l'intera posta ma questo non fa altro che esaltare la prestazione offerta che ha dimostrato una compagine solida , esperta , cinica in certi momenti della gara , agonisticamente all'altezza e questa volta sempre concentrata e senza sbandamenti che si erano invece palesati nelle ultime due gare seppur vincenti .

Il primo tempo si e' svolto per lo più a centro campo ma con tre acuti da parte dei giocatori di Lalli che hanno sfiorato la rete con Paravati , apparso a corto di condizione , e due volte con Criscolo che però al 45' da vero rapinatore di area di testa ha portato in vantaggio l'Ortona. La sortita del Fossacesia ha trovato sulla sua strada una splendida risposta del portiere De Deo apparso tonico e reattivo per tutta la durata della gara .

Il secondo tempo e' stato più equilibrato anche se l'occasione più ghiotta e' capitata a Criscolo che ha seminato il panico nella difesa avversaria ma poi e' finito per scivolare da posizione defilata sulla destra ma forse era meglio trovare la sponda per Selvallegra in ottima posizione per mettere al sicuro anzitempo il risultato . Così non e' stato e la squadra ha dovuto serrare i ranghi per portare a casa la vittoria . Comunque c'e' da dire che portare fino alla fine il risultato vincente e' stato per certi versi importante perchè i gialloverdi hanno dimostrato quella solidità e concentrazione che in altre occasione erano mancate , quindi bene così , ulteriore dimostrazione di forza .

La situazione di classifica attuale vede i gialloverdi secondi in classifica con 10punti insieme a Montesilvano 2024 e San Giovanni Teatino alle spalle del terzetto di testa a 12 punti con Bacigalupo Vasto , Pianella e Lauretum . Una posizione che deve essere consolidata a partite dalla prossima gara che ci vede affrontare in casa nostra il Francavilla 1927 . Una vittoria ci porterebbe morale e consapevolezza della competitività della squadra e da qui l'estrema importanza della partita .

Formazione dell'Ortona

1-De Deo v. 7 sempre attento , nel primo tempo la sua parata più difficile ma ha dato estrema sicurezza prendendo tutte le palle alte in area di rigore con sicurezza .

2-Moro v. 6.5 qualche indecisione ma nel complesso buono .

3-Del Greco v. 6.5 ha potenziale ottimo ma non ancora decolla .

4-Giandonato v. 7 compassato ma efficace , calamita palloni su palloni , nel finale della gara ha dato respiro a tutta la squadra con i suoi colpi di testa sia a centrocampo che in zona difensiva .

6-Lieti v. 7 solidità , agonismo , pericolosità nelle sue sortite nei corners , unica pecca e' il continuo lamentarsi con l'arbitro anche quando gli ha fischiato a favore , forse pensa che questo lo possa agevolare ma credo sortisca effetto contrario .

5-Caporale v. 7.5 una colonna in difesa , tigna e abnegazione sono le sue caratteristiche , da forza oltre che alla difesa anche a tutta la squadra , E' migliorato anche nel comportamento verso i suoi compagni , bravissimo .

7-Criscolo v. 7 il suo goal vale l'intera posta in palio , e' forte fisicamente e tecnicamente , segna e apre le difese avversarie sfornando occasioni da rete . Bravissimo .

8-Napoletano v. 6.5 buona la sua gara , volitivo sempre e anche combattivo all'occorrenza , buon fiato , migliorerà sicuramente , un diciottenne di ottimo prospetto .

9-Paravati v. 6 si vede che e' a corto di condizione , fa spesso fallo , non riesce a rendersi pericoloso perchè per ora abbastanza impacciato dovuto sicuramente all'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per circa un paio di mesi ma bisogna aspettarlo . Era da sostituire per quello che stava dando all'economia della squadra , non c'era bisogno di dimostrare così platealmente la sua insoddisfazione , non fa bella figura .

10-Selvallegra v. 6,5 tecnicamente molto valido ma non altrettanto dal punto di vista fisico , deve recuperare dal lungo infortunio , lo aspetto perchè i suoi goals possono fare la differenza , sappiamo l'importanza che rivestono le reti dei centrocampisti .

11-Konda v. 6.5 molta dedizione e applicazione , un incontrista che ha difficoltà quando deve impostare ma questo e' Konda , da il suo contributo .



Allenatore Lalli v. 7 formazione migliore possibile schierata al netto degli infortuni , oculate le sostituzioni che non hanno determinato cambiamenti nell'assetto della compagine , bravo .

Amerigo Gizzi



