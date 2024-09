Prima sconfitta stagionale della Victoria Cross Ortona

⚽️✍️Nella terza giornata arriva una sconfitta. Il racconto del presidente Misci.

“Una prima mezz'ora giocata alla grande dagli ortonesi con almeno tre nitide palle gol non sfruttate.

Quella più clamorosa è capitata sui piedi di Vitellone, su sponda di Luciani, che a botta sicura si fa respingere il tiro dal portiere.

La squadra cala di ritmo e il Fossacesia ne approfitta concretizzando il vantaggio proprio sullo scadere dei primi quarantacinque minuti.

Il Victoria Cross rientra bene nella ripresa e dopo un quarto d'ora uno stacco imperioso di Luciani fa gridare in anticipo al gol ma un difensore sulla linea mette in angolo.

Scampato il pericolo, la squadra di casa dal 72’ al 78’ chiude la contesa con altri due goal.

In pieno recupero arriva la nostra rete della bandiera siglata da Alessandro Tella.

Ci sono tante cose da migliorare, bisogna resettare subito il tutto e pensare alla prossima gara dove al Comunale di Ortona arriverà il Palena.”

~ Giampiero Misci

IL TABELLINO

Biancorossi Fossacesia3️⃣

⚽️ Del Peschio (doppietta), Cerrone.

VICTORIA CROSS ORTONA1️⃣

⚽️Tella

HYSAJ, MAZZARELLI (82’ ANGELUCCI), PACACCIO ANDREA (80’ PACACCIO SASHA), D'AMELIO (75’ HAMZA), GUEYE, SCORPIGLIONE, VITELLONE (52’ CANTELMI), MACCARONE ALBERTO, LUCIANI, BILANCIA, MARIANI (70’ TELLA).

