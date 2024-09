Esordio casalingo per la Victoria Cross Ortona

Domenica 22 settembre alle ore 15.30, presso lo stadio Comunale di Ortona, la Victoria Cross affronterà i Draghi San Luca nella gara valevole per la seconda giornata del Campionato di Seconda Categoria girone B.

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE ALLA VIGILIA DELLA PRIMA IN CASA Verso Victoria Cross Ortona-Draghi San Luca.

Dopo l'ottima prestazione di domenica scorsa vogliamo dare subito continuità e non ci sarebbe cosa migliore che farlo davanti al nostro pubblico, ai nostri tifosi.

Il Mister sta lavorando motlo bene con i ragazzi. Ad ogni allenamento sono presenti sempre piu di venti ragazzi e questo è un ottimo segnale di serietà e coinvolgimento in una stagione importantissima per la società, perché è quella del nostro decennale.

Domenica ci aspetta una gara dura, come lo saranno tutte, ma ho fiducia in questo gruppo che il nostro condottiero sta pian piano plasmando a sua immagine e somiglianza.

Agli allenamenti ci si diverte e lo vogliamo fare anche in partita, ancor meglio se nel nostro stadio che mi auguro sia riempito da tante persone come sempre. Abbiamo bisogno della carica della gente che ci vuole bene!

Giampiero Misci