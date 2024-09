Prezioso pareggio in trasferta per la Victoria Cross Ortona

Comincia con un ottimo pareggio fuori casa l' avventura del decennale della Victoria Cross Ortona.

Contro la Virtus Rocca San Giovanni, squadra di assoluto spessore visti i molti giocatori di categoria superiore presenti in squadra, la truppa di Mister De Iuliis dopo un primo tempo opaco ha sfoggiato una ripresa ad alti livelli che per pochissimo non li ha portati a raggiungere la posta piena.

Il racconto dell'ultima partita da parte del Presidente :

Pronti via e De Luca sfiora subito il goal con un difensore che salva sulla linea.

Con il passare dei minuti la squadra di casa prende le redini del gioco, soprattutto a centrocampo, e pur non creando molti pericoli al nostro portiere, non ci permettono di far salire la squadra, tutto questo per una buona mezz'ora.

Mister De Iuliis fa' degli aggiustamenti e i ragazzi chiudono il primo tempo senza piu' soffrire.

La Victoria Cross rientra in campo piu' sicura di sé e nel nostro momento migliore al 22° la Virtus Rocca San Giovanni passa in vantaggio con un colpo di testa del loro attaccante lasciato solo nella nostra area piccola.

La squadra però non si demoralizza e a testa bassa và alla ricerca del pareggio che arriva a cinque minuti dalla fine con Bomber De Luca, servito magistralmente da Mariani, che prima di testa colpisce il palo e sulla respinta mette in rete.

Nel secondo minuto di recupero, dei quattro assegnati dall' arbitro, Vitellone dalla destra indovina un angolo perfetto ma il portiere di casa con una prodezza devia in corner.

Non succede piu' nulla e alla fine il pareggio è il risultato piu' giusto.

VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI 1

VICTORIA CROSS ORTONA 1

(⚽️40’ st De Luca)

Formazione : HYSAJ, GRAPPASONNO, SCORPIGLIONE, PACACCIO A., MAZZARELLI (dal 72’ DI CROCE), TELLA, SANTOLERI (dal 55’ VITELLONE), BUZZELLI (dal 31’ MACCARONE A.), HAMZA (dal 70’ MARIANI), DE LUCA, BILANCIA (dal 75’ SCARINCI)

Anche se è presto, la mano del neo tecnico comincia a vedersi e la cosa che piu' balza all' occhio e che tutti i ragazzi seguono il condottiero e in campo stanno in silenzio e si aiutano tra di loro.



Appuntamento per la prima casalinga domenica alle ore 15.30 con i Draghi San Luca.