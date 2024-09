NONOSTANTE UN BELLISSIMO SECONDO TEMPO L'ORTONA NON RIESCE A VINCERE

E' chiaro che era importante vincere per la classifica e per il morale ma alla fine devo dare atto alla squadra gialloverde che nel secondo tempo ha sciorinato tanta voglia, ha profuso gamba , anima e volontà ed ha regalato une serie di emozioni che comunque hanno gratificato se non pienamente soddisfatto i pochi spettatori ortonesi presenti , ricordo che lo stadio non e' ancora agibile al 100% e quindi l'ingresso e' limitato al massimo a 200 spettatori .

La gara la si può scindere in due fasi , la prima relativa al primo tempo che non ha regalato nessuna emozione , che si e' svolto fra due squadre che sembravano camminare più che correre e che non ha mai dato l'impressione di tenere da conto l'importanza di conquistare l'intera posta in palio . Naturalmente era sono un'impressione momentanea perchè nel secondo tempo la gara e' cambiata radicalmente . Il primo tempo e' da dimenticare ed infatti non vale la pena soffermarci più di tanto .

Siamo al secondo tempo e lo spettacolo calcistico torna allo stadio comunale con le sue emozioni , le sue palpitazioni , la sua spettacolarità ed il suo coinvolgimento del pubblico presente . Il cambio operato da Mister Lalli che ha inserito Giandonato a centrocampo ha dato più equilibrio ma soprattutto più geometrie e le azioni hanno cominciato a scorrere con un senso di fluidità che hanno portato ad una serie di occasioni e di emozioni che stando a quanto visto nel primo tempo era difficile immaginare . L'Ortona e' salita in cattedra ed il centravanti Criscolo ha mostrato quanto di buono si diceva di lui quando e' stato acquistato . Il centravanti ha sciorinato giocate di tecnica , di forza , di astuzia , in poche parole ha fatto dannare la difesa avversaria che deve ringraziare la dea bendata per non aver subito reti , quando si dice che contro il “ cu.. la forza non conta ” , scusate il francesismo . Almeno in quattro occasioni il portiere avversario Rosano ha dovuto sudare freddo ma come dicevo e' uscito incredibilmente dallo stadio di Ortona con la porta inviolata .

Il risultato finale a reti inviolate non soddisfa la classifica dei gialloverdi ma fa ben sperare per il futuro e comunque muove la classifica . Personalmente guardo il bicchiere mezzo pieno perchè conosco , per esempio il valore di Selvallegra che manca da più di quattro mesi dai campi di calcio e so perfettamente quanto riuscirà a dare appena avrà una preparazione fisica decente . Il ritorno in difesa di Lieti ha dato più solidità a tutta la difesa tanto e' vero che il nostro portiere De Deo ha fatto lo spettatore per tutta la gara .

Non mi soffermo alla cronaca effettiva ed ai tabellini ma l'impressione complessiva non può che essere positiva .

Ortona :

1-De Deo s. voto perchè ha solo visto la gara come spettatore

2-Giancristofaro v. 6.5 non ha avuto particolari problemi col diretto avversario , e' mancata un po' d'intraprendenza nell'aiutare le azioni offensive .

3-Finizio v. 6.5 stesso discorso , bravo nel contenere ma poco efficace nella spinta .

4-Napoletano v. 6 deve crescere , si batte con convinzione ma a volte perde palloni in zona nevralgica .

5-Caporale v. 6.5 e' una sicurezza anche se non al meglio , infatti la sua presenza era in bilico per postumi di infortunio .

6-Lieti v. 6.5 lieto il suo ritorno , sempre sul pezzo , solidità per il reparto , mi aspetto da lui quelle reti importanti che sbloccano gare come questa .

7-Criscolo v. 7.5 Un secondo tempo da vero protagonista , dimostra consistenza , solidità fisica , tecnica e agonismo , se avesse segnato sarebbe stato magistrale .

8-Konda v. 6.5 non male la sua gara , corre e si spertica dando il massimo di velocità e fa tanti chilometri ma non e' uno che può dare geometrie e distanze appropriate.

9-Rosati v. 6 il ragazzo profonde tante energie e si batte con ardore secondo le sue possibilità ma non incide nei momenti topici e ha difficoltà a segnare .

10-Selvallegra v. 6 E' un giocatore di categoria superiore , manca dal terreno di gioco da più di quattro mesi per un problema muscolare , bisogna aspettare riacquisti la piena forma . Mi aspetto molto da lui .

11-Schiedi v. 6.5 ci ha abituato a gare scoppiettanti anche in termini realizzativi , fa il suo ma non lascia il segno .

15-Giandonato v. 7 il suo ingresso ha dato geometria e distanza ottimale per sviluppare trame fluide offensive e ha dato un impulso notevole alla quadratura di tutta la compagine .

13-Del Greco v. 6.5 e' il suo esordio con i gialloverdi , ha un buon sinistro e s'inserisce senza timori , ho l'impressione che sia un buon acquisto .

allenatore Lalli v. 7 ha fatto entrare Giandonato e bene ha fatto , purtroppo e' dovuto uscire Konda per questioni di fuori quota , peccato perchè Konda ha ben figurato

Amerigo Gizzi