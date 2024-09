Pioggia di medaglie per gli azzurri ai World Skate Games in Abruzzo

Le gare di Chieti ai World Skate Games 2024 portano altre medaglie per i colori azzurri.

A conquistarle sono i ragazzi dell’inline slalom. Quattro giornate intense di gare nella città teatina, in cui la Nazionale Italiana ha portato a casa un bottino di 19 medaglie: 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi.

Nella gara conclusiva dedicata interamente alla specialità del parallelo, Mattia Pe, Cristian Rondi e Antonio Fanchini ci hanno regalato un podio tutto tricolore, nella Junior Maschile. Per le altre categorie invece, il team Italia deve “accontentarsi” delle medaglie già guadagnate nei giorni scorsi.

Ma lo spettacolo dei World Skate Games continua. E già oggi è tempo di pattinaggio corsa e di altri titoli mondiali da assegnare. Riflettori puntati su tre abruzzesi che lotteranno per le medaglie fino al 21 settembre, nelle prove pista di Montesilvano, in quelle strada di Sulmona, nella Maratona del lungomare adriatico e nella spettacolare 100 metri di Pescara: gli atleti della Rolling Bosica di Martinsicuro Asja Varani, che difenderà il titolo mondiale 2023, Edda Paluzzi, medaglia d’argento all’Europeo 2024, e Alessio Clementoni, argento europeo 2023 nella Americana a squadre.

Con il Pattinaggio Corsa prende il via uno degli eventi più attesi dell’anno nell’ambito dei World Skate Games 2024, in programma in 4 regioni italiane fino al 22 settembre. L’evento assegna i titoli iridati di tutte le discipline praticate su rotelle. Un’occasione unica per vedere sfidarsi i migliori atleti del mondo. La rappresentativa italiana di Speed Skating è carica e determinata a superare i risultati eccezionali dell’anno scorso che ci hanno visto conquistare 4 ori, 12 argenti e 9 bronzi.

Le date delle gare del pattinaggio Corsa

13/09 – 15/09 Montesilvano: si svolgeranno le gare sulla nuovissima pistain Vesmaco, una struttura all’avanguardia contraddistinta da alte curve paraboliche, a raggi stretti e lunghi rettilinei. Saremo testimoni di competizioni emozionanti, dove la precisione tecnica e la creatività nelle traiettorie saranno decisive per la vittoria.

17/09 – 18/09 Sulmona: già palcoscenico indimenticabile dei Campionati Mondiali del 2004, dove leggende della velocità hanno scolpito i loro nomi nella storia del pattinaggio corsa azzurro, la città peligna si prepara a rivivere la stessa magia. Con un manto stradale rinnovato, Piazza Garibaldi tornerà ad accogliere le gare su strada, offrendo un contesto unico e suggestivo, simbolo dell’eleganza e della bellezza del territorio italiano.

20/09 – 21/09 Pescara: sul lungomare di Pescara si sfideranno i pattinatori più veloci del mondo sulla gara dei 100mt alla ricerca di un nuovo record iridato.

21/09 – Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare ospiteranno la maratona di 42 km, parte del prestigioso World Skate Marathon Tour.

Ma tutte le province abruzzesi saranno coinvolte nella più grande manifestazione dedicata agli sport su rotelle. A Roccaraso sono in corso le gare di Inline Hockey. Tortoreto nei prossimi giorni il palcoscenico del downhill.