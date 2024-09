In bici da Ortona a Campli: l'impresa di Santorelli e Basilisca

Domenica 15 settembre Nicola Santorelli, medico e triathleta, e Corrado Basilisca, bancario e ciclista, partiranno in bicicletta per una nuova avventura in grado di suggellare il rapporto storico tra Ortona e Campli. Una tappa di 210 km, andata e ritorno, che collegherà virtualmente le due comunità legate alla devozione per San Tommaso Apostolo proprio in occasione del 766esimo anniversario dell'arrivo a Ortona delle Reliquie del Santo Apostolo di Cristo. L'associazione no-profit GreenLife Project Plus, fondata dai due atleti ortonesi, è impegnata con eventi sportivi in grado di offrire alla comunità riflessioni sociali e operazioni benefiche.

I due sportivi abruzzesi, dopo aver realizzato l'impresa sportiva tra Ortona e Rimini con una tappa unica di circa 12 ore, cucendo un ponte di fratellanza tra le due regioni attraverso la loro passione per il ciclismo, grazie a un'amicizia nata sui pedali sono riusciti di nuovo a unire sponsor e istituzioni per un nuovo gemellaggio tra Ortona e Campli, unite già dalla storia, essendo state legate dal comune possedimento farnesiano in Abruzzo insieme al Ducato di Penne grazie a Margherita D'Austria, unica proprietaria dal 1537 e, più tardi, precisamente dal 12 maggio 1600, dopo aver ottenuto il titolo di città da Papa Clemente VIII, anche da un unico arcivescovado con Ortona fino al 27 giugno 1818.

Questa nuova impresa sportiva porta con sé notevoli difficoltà fisiche e logistiche, ma la grande passione per le due ruote dei due atleti continua a sostenere e divulgare una vita sana e coscienziosa attraverso l'attività fisica e motoria delle loro imprese. L'appuntamento per la partenza è all'ingresso della Cattedrale di san Tommaso Apostolo alle ore 7; arrivo previsto a Campli per le ore 11, davanti alla Cattedrale della Beata Vergine Maria in Platea.