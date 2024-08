Nella serata di giovedì 22 agosto, la Victoria Cross Ortona si è presentata alla città e ai propri affezionati in vista della prossima stagione, quella del decennale. Il sodalizio biancorosso, che deve al Canada - a cui la città di Ortona è legata per le note vicende belliche - i colori sociali, il nome e il logo (una foglia d’acero sovrapposta alla cupola della basilica di San Tommaso),

è stata fondata nel 2005 da Giampiero Misci e Pasquale Leonelli. Il primo ne è da sempre il presidente, mentre Leonelli (per tutti semplicemente Pasqualino) ricopre invece il ruolo di direttore sportivo dopo essere stato per diversi anni l’allenatore della squadra. “Pensare a noi, due amici da quarant’anni che hanno creato questa realtà per pura passione e che sono ancora qui dopo dieci anni, ci rende orgogliosi ed è emozionante” - ha detto Leonelli. Il ds ha tenuto a sottolineare i valori del Victoria Cross: “In questi anni abbiamo visto ragazzi che non avevano più voglia di giocare a calcio ritrovarla grazie a noi. Abbiamo rilanciato giocatori che poi sono andati a giocare in categorie superiori. Vorrei che si capisse che questa società può essere un punto di partenza e non solo di arrivo”.

Nell’accogliente cornice di ZooArt, sotto la passeggiata Orientale affacciata sul porto ortonese, quello della presentazione è ormai un appuntamento fisso. Un momento a cui la dirigenza tiene molto, perché tende a creare quel legame squadra-cittadinanza da celebrare poi ogni domenica allo stadio.

Ecco allora che calciatori, dirigenti e membri dello staff della società biancorossa, militante in Seconda categoria, hanno espresso le proprie ambizioni e speranze per il biennio calcistico 2024/2025.

Giampiero Misci , il presidente

Antonio Di Carlo, addetto stampa

Pasqualino Leonelli, direttore generale

Nicola Brega

Emiliano De Iuliis, l'allenatore

Emanuele De Luca, bomber

Ettorino Di Croce, dirigente

Bruno Cocchini, dirigente

Giacomo Cantelmi, attaccante

Sascia Pacaccio

Giuseppe Mazzarelli, difensore

Roberto Buzzelli, esterno d'attacco

Enea Hysaj, portiere

Ronald Di Croce, difensore

Simone Vitellone, attaccante

La stagione che è alle porte verrà affrontata con diverse novità. La più grande è rappresentata dal mister, Emiliano De Iuliis, ex calciatore professionista che ha collezionato più di 280 presenze fra serie A, B e C con Celano, Pescara, Avellino, Nocerina, Siena, Castel Di Sangro e Gladiator. “Ci siamo regalati questo sogno - ha affermato il presidente Misci - e la cosa bella è che è stato proprio Emiliano a sceglierci, è voluto venire da noi a tutti i costi”.

“Da giocatore ho voluto onorare ogni maglia che ho indossato e così farò da allenatore del Victoria Cross” - ha detto De Iuliis. “Ho sposato questo progetto - ha aggiunto - perché voglio che questa squadra diventi la prima di Ortona”. Mister De Iuliis si è detto poi soddisfatto dei primi tre giorni di preparazione (“ho già avuto risposte importanti”).

Dal presidente ai giocatori, tutti sono concordi su una cosa: “Quest’anno vogliamo tornare a divertirci dopo l’ultima durissima stagione in cui abbiamo lottato fino ai playout per la salvezza”.

Sono diversi i calciatori confermati dalla passata stagione ma la dirigenza ha lavorato, e continua a lavorare, per aggiungere nuovi tasselli importanti anche nell’ottica di formare quella che mister De Iuliis chiama la “colonna vertebrale” della squadra. Da Enea Hysaj in porta a Marco Grappasonno in difesa, passando per le riconferme del regista Raffaele D’Amelio, al bomber Emanuele De Luca. L’attaccante, che nella scorsa stagione ha messo a segno la bellezza di 33 reti, è stato ringraziato pubblicamente da Emiliano De Iuliis per aver deciso di restare in biancorosso. “Ce la metterò tutta per dare una mano a te e alla squadra - gli ha risposto De Luca - e ringrazio te per avermi convinto a restare”.

Per il centravanti biancorosso anche una dedica affettuosa alla moglie Daniela con cui si è unito in matrimonio proprio quest’anno. I calciatori, uno ad uno, si sono poi presentati al pubblico dicendo la propria sul campionato che li attende. In tutti c’è la voglia di stupire, di andare oltre i propri limiti. L’entusiasmo di certo non manca e presto arriverà il momento di metterlo in campo.

da c.s.