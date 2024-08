Giovedì 22 agosto la Victoria Cross Ortona si presenta alla città

Vi aspettiamo giovedì 22 agosto alle ore 22 a ZooArt dove la famiglia del Victoria Cross Ortona si presenterà alla Città in vista della stagione 2024/2025. Stagione molto importante per la nostra società perché è quella del decennale.

L’appuntamento ormai fisso di presentazione a ZooArt è un momento in cui la Città può conoscere squadra, allenatore e staff, oltre agli obiettivi stagionali e, quest’anno, le iniziative in cantiere per il decennale. Un momento a cui la nostra società tiene molto, perché tende a creare quel legame squadra-cittadinanza da celebrare poi ogni domenica allo stadio.

Giovedì 22 agosto mister De Iuliis e calciatori biancorossi svolgeranno la seconda sessione di preparazione atletica e dopo l’allenamento saranno tutti a ZooArt insieme a società e staff per presentarsi alla città di Ortona.

FORZA VICTORIA CROSS ORTONA! ?❤️