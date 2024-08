Tombesi C5, una conferma e un nuovo arrivo: Mattia Galasso e Alessandro Rapanà.

Staff tecnico Tombesi, una conferma e un nuovo arrivo: Mattia Galasso e Alessandro Rapanà.

Accanto a mister Massimo Morena e al "profao" Paolo Aiello, lo staff tecnico della Tombesi 2024/2025 sarà composto da altri due stimati professionisti. Mattia Galasso è stato il fisioterapista gialloverde già nella scorsa stagione, più volte decisivo nel "rimettere in piedi" per il sabato giocatori che sembravano KO fino a poche ore prima. La sua conferma, fortemente voluta dalla società, è una notizia importantissima:



"Sono molto contento che dopo un'estate piena di voci e incertezze, alla fine sia tornato il "sereno". Sarebbe stato veramente un gran peccato che l'impresa dello scorso anno compiuta dai ragazzi (che non smetterò mai di ringraziare per la disponibilità mostrata nei miei confronti) e dalla società tutta venisse in qualche modo cancellata. Per quanto mi riguarda, sono molto felice di questa conferma e di poter ancora lavorare accanto al prof Aiello e al mister Morena, con i quali si è creato un feeling davvero speciale. Il prossimo campionato sarà intensissimo e difficilissimo, ma credo fortemente nel lavoro e se ognuno metterà il 110% in quello che fa, sono sicuro ci toglieremo tante altre soddisfazioni!".

Alessandro Rapanà, nuovo preparatore dei portieri, sarà invece una new entry a Ortona. Alle sue spalle un'ormai lunga carriera nel mondo del futsal abruzzese, come allenatore, preparatore atletico e preparatore dei portieri, tra prime squadre e settori giovanili, tra maschile e femminile. Real Dem, Florida Pescara, Città di Pescara, Ponzio Pescara, Real Pescara, Loreto Aprutino, Gigiotto Chieti, Montesilvano, San Donato Pescara, Acqua&Sapone, Tiki Taka, GTM Montesilvano: sono solo alcune delle società, rimanendo solo al calcio a 5, in cui Alessandro ha lavorato nel corso degli ultimi vent'anni. Nell'ultima stagione ha collaborato con il centro tecnico federale di calcio a 5 (SGS) - collaboratore tecnico Comitato Abruzzo LND per le rappresentative di calcio a 5 under 15/19 maschile e under 15/19 femminile, oltre che preparatore dei portieri della scuola calcio Futsal Montesilvano.

"Quella con la Tombesi è un'avventura che mi entusiasma, una sfida che ho accolto immediatamente, specie dopo aver parlato con il presidente. Oltretutto, non mi dispiace, dopo anni di soddisfazioni nel femminile, di tornare a lavorare nel maschile. Come il mio percorso personale e professionale dimostra, per me è fondamentale lavorare con i giovani e puntare su di loro, ma anche in questo so che c'è piena sintonia con la società e lo staff tecnico".