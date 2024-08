Le tipologie di abbonamento e le date del pre-campionato Impavido

L'estate sta finendo e un campionato sta' iniziando. La canzone non diceva proprio così e ad essere onesti, manca ancora un bel po' di tempo prima di tornare a battagliare in campo. Vero è, però, che in Casa Impavida c'è già un ricco programma per la preparazione alla prossima stagione e si inizierà a fine mese.

Il D-Day è fissato per martedì 27 agosto con gli atleti impegnati in mattinata ad un primo, attento controllo del preparatore atletico Giarrusso Luca e del fisio Piantini Fabio. La classica conferenza per presentare il roster alla stampa presso la Sede Sociale, è fissata per il 5 settembre alle ore 18.00.

Le sedute di allenamento prevedono sessioni quasi quotidiane, suddivise in lavoro in palestra per la mattina e tecnico nel pomeriggio. Naturalmente non mancheranno i tanto attesi allenamenti congiunti che permetteranno a Coach Denora di provare diverse soluzioni, ai giocatori di riprendere confidenza con gli ambienti chiusi, dopo un'estate di beach, e soprattutto ai tifosi di avere un antipasto di quella che sarà la stagione 2024/2025.

Ecco le date degli allenamenti congiunti:

· Sabato 7 settembre: Sieco Service Ortona - Abba Pineto (Serie A2)

· Mercoledì 18 settembre: JV Gioia Del Colle (Serie A3 - Girone Blu) - Sieco Service Ortona

· Sabato 21 settembre: Sieco Service Ortona - BCC Tecbus Castellana Grotte (Serie A3 - Girone Blu)

· Mercoledì 25 settembre: Abba Pineto (Serie A2) - Sieco Service Ortona

· Venerdì 27 settembre: ErmGroup Volley Altotevere (Serie A3 - Girone Bianco) - Sieco Service Ortona

· Mercoledì 2 ottobre: Sieco Service Ortona - ErmGroup Volley Altotevere (Serie A3 - Girone Bianco)

· Sabato 5 ottobre: Sieco Service Ortona - JV Gioia Del Colle (Serie A3 - Girone Blu)

Gli orari di questi allenamenti congiunti possono variare e verranno quindi comunicati sui canali social della Sieco Service Ortona.

Per quanto riguarda i biglietti d'ingresso e gli abbonamenti la Sieco Service Ortona ha deciso di mantenere un'unica tariffa di ingresso di 5 Euro con i bambini al di sotto dei 13 anni che entrano gratuitamente. L'ingresso sarà gratuito anche per i portatori di handicap. Novità per quanto riguardano gli abbonamenti. Saranno a disposizione tre tipologie di abbonamento:

· Abbonamento Standard: Il costo è di 50€ e comprendono 10 partite in casa e tutte le partite di Coppa Italia

· Abbonamento Famiglie: Per i membri della stessa famiglia che volessero sottoscrivere un abbonamento alla stagione 2024/2025 il costo dello stesso scenderebbe a 45€

· Abbonamento GOLD - Socio Sostenitore: Questo speciale abbonamento, dal costo di 150€, è rivolto a quelli che hanno l'Impavida nel cuore. I sottoscrittori di questo abbonamento avranno diritto all'ingresso delle gare di Regular Season, Coppa Italia e Play Off. In più è previsto un omaggio impavido ed un posto garantito su una poltroncina gialla.

I giocatori si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza ma hanno già scelto il numero da cucire dietro la schiena:

NUM. COGNOME NOME NAZ NAZ. SPO. RUOLO DATA NASCITA ALT. 1 PINELLI Riccardo ITA ITA P 17/02/1991 193 2 PASQUALI Lorenzo ITA ITA C 27/03/2000 200 3 BROCCATELLI Vittorio ITA ITA L 08/01/2005 180 4 BERTOLI Matteo ITA ITA S 28/07/1988 196 5 GIACOMINI Francesco ITA ITA C 08/01/2005 199 6 DEL VECCHIO Francesco ITA ITA S 21/04/1987 193 7 MARSHALL Leonel CUB ITA S 25/09/1979 199 9 DI TULLIO Alessandro ITA ITA S 09/07/2001 193 10 TOROSANTUCCI Luigi ITA ITA C 21/07/2004 208 11 ROSSATO Luca ITA ITA O 27/01/2001 200 12 DI GIUNTA Andrea ITA ITA O 07/12/2005 200 13 ARIENTI Alessandro ITA ITA C 07/12/1993 195 15 ALCANTARINI Lorenzo ITA ITA P 05/07/2004 190 16 DI GIULIO Matteo ITA ITA L 12/12/2006 180