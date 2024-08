Un grande difensore alla corte di Mister De Iuliis

MARCO GRAPPASONNO È UN GIOCATORE DEL VICTORIA CROSS

Nuovo colpo messo a segno dalla società della foglia d’acero. Marco Grappasonno, difensore ortonese classe 1990, porterà esperienza al servizio di mister Emiliano De Iuliis. Corteggiato a lungo dal ds biancorosso Pasquale Leonelli, Grappasonno ha finalmente deciso di approdare al Victoria Cross grazie anche alla presenza del nuovo allenatore.

Grappasonno è un difensore centrale dotato di buona tecnica. Cresciuto calcisticamente nella “Real Ortona”, storica scuola calcio cittadina, sta vivendo una nuova fase della sua carriera sportiva. Oltre ad aver militato nell’Ortona Calcio, il 34enne ortonese ha vestito le maglie di SS Virtus Lanciano e Val Di Sangro (con cui a 16 anni ha sfiorato l’esordio in C2), giocando stabilmente in Eccellenza e Promozione, prima di fermarsi a 29 anni. La scorsa stagione, dopo quattro anni di stop, si è rimesso in gioco con il Bomba in Prima categoria ed ora tornerà a giocare per una squadra della sua Ortona.

Un altro pezzo del mosaico Victoria Cross è stato incollato dalla dirigenza che continua a muoversi per puntellare la rosa.