Tombesi C5: Guilherme "Banana" Schmitt Ã¨ il nuovo portiere!

La Tombesi ha il suo portiere: Guilherme "Banana" Schmitt!

L'estremo difensore brasiliano, 19 anni, arriva dall'Olimpus Roma, con la cui formazione Under 19 ha conquistato, lo scorso anno, prima la Coppa Italia e poi lo Scudetto di categoria. Forte di qualche presenza con la prima squadra, in serie A, "Banana" è pronto a difendere i pali della Tombesi per il prossimo campionato di A2 Élite:

"Sono contento per l’opportunità e la fiducia che la società ha riposto su di me. Lotteremmo per fare una bellissima stagione!"