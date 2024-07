Tombesi C5: Joao Pedro Guendaline Ã¨ il primo rinforzo!

PRIMO VOLTO NUOVO IN CASA TOMBESI: JOAO PEDRO GUENDALINE

Primo rinforzo per la Tombesi in vista del prossimo campionato di A2 Élite. Il difensore brasiliano Joao Pedro Guendaline, classe 1998, vanta alle sue spalle una ormai lunga esperienza in Italia, avendo indossato le casacche di Kaos, Ossi, OR Reggio Emilia, Castelfidardo e Maccan Prata. L'anno scorso, tra le fila del Bologna in A2, ha sfiorato la promozione in Élite, perdendo solamente la finale playoff contro il Rovereto:

“Sono contento di arrivare in questa società, abituata a ottenere risultati importanti sul campo. - ha dichiarato Joao Pedro Guendaline - Spero che anche la prossima sia una grande stagione per noi e non vedo l’ora di iniziare... Forza Tombesi!“