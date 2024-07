Con l' iscrizione al campionato parte ufficialmente la stagione della Victoria Cross Ortona

IL VICTORIA CROSS VERSO UNA NUOVA AVVENTURA IN SECONDA CATEGORIA. UFFICIALE L’ISCRIZIONE

La dirigenza biancorossa comunica ufficialmente di aver portato a termine tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato 2024/2025 di Seconda Categoria.

La prossima stagione sarà la quinta apparizione consecutiva in Seconda per il Victoria Cross, dopo altri cinque anni di Terza. «Ringraziamo gli sponsor che ci danno una mano da tanto tempo e le persone che ci vogliono bene – afferma il presidente Giampiero Misci – perché hanno fatto sì che l’iscrizione andasse in porto anche per la stagione del decennale, molto importante per noi».

Dopo aver annunciato Emiliano De Iuliis come nuovo allenatore ed il prezioso rinforzo, Giuseppe Mazzarelli, il presidente Giampiero Misci e lo staff del Victoria Cross stanno ora lavorando per confermare diversi giocatori della passata stagione, stando sempre attenti ad ogni opportunità. Resta poi vivo lo spirito della società, aperta a tutti quei ragazzi del territorio che si vogliono mettere e, soprattutto, rimettere in gioco.