Grande successo per il “Raid 2024 Catamarani Flotta 808 Pescara”

Ortona - Sabato 13 e domenica 14 luglio scorsi si è tenuta la nona edizione del Raid della Flotta 808 di Pescara con quindici partecipanti. I velisti Hobie della Flotta “Dannunziana” hanno, inoltre, rinnovato il gemellaggio con la 340 Costa Pontina Astura Bay Fleet e la 383 di Terracina.

Dopo la partenza, la flotta ha percorso in mare tutto il litorale pescarese fino ad arrivare sulla spiaggia del Foro di Ortona, una delle zone più belle del litorale ortonese, nei pressi dello stabilimento balneare “Baia Cattleya”, gestito dal proprietario Fabrizio Leonzio e dalla moglie Claudia Geusa, che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

All’arrivo i partecipanti hanno montato le tende sui catamarani in riva al mare e in serata hanno partecipato ad una cena presso lo stabilimento balneare. Domenica mattina, dopo la notte trascorsa in riva al mare e lo spettacolo dell’alba con la straordinaria vista del sole che sorge all’orizzonte, la flotta è ripartita facendo rotta verso Pescara.

“È il quarto anno che contribuiamo all’organizzazione del raid dei catamarani della flotta 808 di Pescara - dichiara Fabrizio Leonzio, titolare dello stabilimento balneare “Baia Cattleya” di Ortona - Si tratta di un evento molto atteso dagli appassionati che hanno la possibilità di coniugare lo sport con la quiete e la bellezza di un luogo magico come il Parco delle Dune del Foro.”

“Si tratta anche di una bella vetrina per la nostra Città, in particolare per il Foro di Ortona - continua Fabrizio Leonzio - Siamo tra i pochissimi che hanno investito in una attività turistico/ricettiva in questa zona di Ortona, che ha ancora molte potenzialità da esprimere.”

“La zona nord del litorale ortonese - conclude Fabrizio Leonzio - con le sue ricchezze paesaggistiche e naturalistiche del Parco delle Dune, della presenza dell’uccello Fratino, unitamente ad un turismo sostenibile che rispetti la natura di questi luoghi, rappresenta uno dei punti di forza per lo sviluppo della Città di Ortona. Noi ci abbiamo sempre creduto e continueremo a crederci.”

