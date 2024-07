In vista della prossima stagione sportiva, la società della Tombesi si doterà di una nuova figura, quella del Direttore Commerciale. A ricoprirla sarà Gianluca Sperati, il cui operato è stato già prezioso per garantire l'iscrizione della squadra al campionato.

Il nuovo DC, che aiuterà a sviluppare le attività commerciali, di sponsorizzazione, di collaborazione e di partnership, coopererà con lo staff societario nell’ottica di creare valore aggiunto in un unico piano sinergico.