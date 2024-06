Andrea Lanci Nuovo Presidente Della Sieco Service Impavida Ortona

Sarà Andrea Lanci, già direttore generale e figlio dell'indimenticabile Tommaso, venuto a mancare lo scorso 2 maggio, a prendere le redini della Sieco Service Impavida Ortona assumendone la carica di Presidente.

«Raccolgo con onore la carica di mio Padre. Succedere a lui è per me motivo di orgoglio anche se sostituire un uomo così generoso, altruista e lungimirante non sarà di certo una passeggiata. Assumo questa importante carica anche e soprattutto per lui. Il mio papà era molto legato a questa società e so che non si sarebbe lasciato scoraggiare da quest'ultima stagione andata storta. Nonostante le difficoltà, nonostante lo sconforto abbiamo deciso di andare avanti e di farlo al meglio allestendo una squadra che sono certo potrà navigare nelle prime posizioni del girone al quale saremo assegnati». Queste le prime parole da presidente di Andrea Lanci. «Manca ancora un bel po' prima che la stagione cominci, ma vorrei che ognuno, giocatori, staff, tifosi, dedicasse in cuor suo il prossimo campionato al ricordo di mio padre».